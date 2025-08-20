Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightColumnschevron_rightഡൽഹി ഡയറിchevron_rightക​മീ​ഷ​നും...
    ഡൽഹി ഡയറി
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 6:00 AM IST

    ക​മീ​ഷ​നും ഭ​ര​ണക​ക്ഷി​യും​ ക​ള്ള​നും പൊ​ലീ​സും ക​ളി​ച്ചാ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Rahul-Gandhi and Lalu Prasad Yadav
    cancel
    camera_alt

    രാഹുൽ ഗാന്ധി ബിഹാറിലെ വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര വേദിയിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗേക്കുമൊപ്പം

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​റു ലോ​ക്സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ 'വോ​ട്ടു​ചോ​രി' തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ത​ന്നെ തെ​ളി​വു​ക​ളോ​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്താ​ക്കി ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​ക്കൂ​ർ വാ​ർ​ത്താസ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യ​തിന്റെ തൊ​ട്ടു​പി​റ്റേ​ന്ന് അ​ക്ബ​ർ റോ​ഡി​ലെ പ​ഴ​യ പാ​ർ​ട്ടി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ക്താ​വ് പ​വ​ൻ ഖേ​ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്ക​ണ്ടു.​ ബി.​ജെ.​പി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ ഖ​ണ്ഡി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും പ്രി​യ​ങ്ക​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്​ പ​വ​ൻ ഖേ​ര ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നേ ന​ട​ത്തി​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളെ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​രു ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് വ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലെ​ങ്കി​ലും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ ആ​രാ​യാ​ലും അ​വ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​നു മു​മ്പി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ​രു ലോ​ക്സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ കേ​വ​ല​മൊ​രു നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ലം മാ​ത്രം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ആ​റു​മാ​സം എ​ടു​ത്ത് സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച് തെ​ളി​വു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ആ​റ് ലോ​ക്സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്ത് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി കൂ​ടെ എ​ന്ന് ഖേ​ര​യോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു. അ​ന്വേ​ഷി​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ ത​ന്നെ കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​രാ​കു​മ്പോ​ൾ ആ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​ചോ​ദ്യം.

    ഠാ​ക്കൂ​റി​​െൻറ പ്രി​വി​ലേ​ജ്​

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പ​റ​ഞ്ഞ വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള കേ​വ​ലം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ മ​ഹാ​ദേ​വ​പു​ര നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല മ​റി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ജ​യി​ച്ച ആ​റ് ലോ​ക്സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​തി​നു​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​ണെ​ന്നും സ​മ​ർ​ഥി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​ക്കൂ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നി​ട്ടും വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത​ത്ര​യും സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ആ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​പ്പ് പ​റ​യാ​നോ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ന്നു​വ​രെ ഒ​രു നോ​ട്ടീ​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​യ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വാ​ർ​ത്താസ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യോ അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണം വ​ഴി​യോ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ ക​മീ​ഷ​ൻ ഖ​ണ്ഡി​ച്ചി​ല്ല.


    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക്​ ‘അ​ണു​ബോം​ബ് പൊ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ’ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഡേ​റ്റ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ അ​ത്യ​ധ്വാ​നം നി​ര​വ​ധി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​വ​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ കേ​വ​ലം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ കി​ട്ടി​യ ഡേ​റ്റ​യു​മാ​യാ​ണ് അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​ക്കൂ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ​ ഡേ​റ്റ എ​വി​ടെ നി​ന്ന്, എ​ങ്ങ​നെ കി​ട്ടി​യെ​ന്ന ഒ​രു ചോ​ദ്യം പോ​ലും ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    വോ​ട്ട്​ ചോ​രി വി​ഷ​യം മു​ഖ്യ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കാ​തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ദാ​സ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച വാ​ർ​ത്താചാ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ത്​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഗ​ത്യ​ന്ത​ര​മി​ല്ലാ​തെ കാ​മ​റ​യു​മാ​യി​റ​ങ്ങി.​ വ​യ​നാ​ട് ലോ​ക്സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​ക്കൂ​ർ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ വ​സ്തു​താ​പ​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന് സാ​ക്ഷി​ക​ളെ നേ​രി​ൽ പോ​യി ക​ണ്ട് ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റിന്റെ സ്വ​ന്തം ചാ​ന​ലു​മു​ണ്ട്.

    ചോ​ദ്യം ക​മീ​ഷ​നോ​ട്​ ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യു​ന്ന​ത്​ ബി.​ജെ.​പി

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വാ​ർ​ത്താസ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ച് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​ണ് ഏ​റെ കൗ​തു​ക​ക​രം. ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും നി​ഷ്പ​ക്ഷ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​നം എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഗ​ത്യ​ന്ത​ര​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്താസ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നും ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​തെ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്​ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ ചെ​യ്​​ത​ത്.


    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തി​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളും അ​തി​നാ​ധാ​ര​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളും കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​ർ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച്​ നി​ഷേ​ധി​ച്ചു.​ ര​ണ്ട് ക​ക്ഷി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ നി​യ​മ​വി​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ൾ കു​റ്റ​വാ​ളി എ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന ആ​ൾ ത​ന്നെ നി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ൽ ഏ​ത് നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​തി​നെ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​വു​ക?

    കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ൽ​പ്പി​ച്ച​താ​ര്​?

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 4.34 ല​ക്ഷം വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​ട്ടും എ​ങ്ങി​നെ ആ ​വോ​ട്ടു​ക​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ​ന്നു​വെ​ന്ന​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം പ​രാ​തി​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ് എ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത​ത്.​ അ​തു​കൊ​ണ്ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കൂ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​പ്പ് പ​റ​യൂ എ​ന്ന ക​മീ​ഷ​ന്റെ കെ​ണി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​ത്ത​ത്. അ​നു​രാ​ഗി​നോ​ട് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​വും ബി.​ജെ.​പി​യോ​ടു​ള്ള അ​നു​രാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​റ​യു​ന്ന​തും ഇ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്.

    ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ​യു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണ്​ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ കൃ​ത്രി​മം എ​ന്നി​രി​ക്കെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ബൂ​ത്ത് ത​ല ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​ർ അ​തി​ന്​ മു​തി​രു​മോ എ​ന്നാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ആ ​ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്റെ മ​ർ​മ്മ​വും. ബൂ​ത്ത് ത​ല ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​ർ മു​ക​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള നി​ർ​ദ്ദേ​ശം കി​ട്ടാ​തെ ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് മു​തി​രി​ല്ല.​ വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യി​ച്ചാ​ൽ ആ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത​തെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്കും മു​മ്പാ​കെ ബൂ​ത്ത് ത​ല ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​രും. അ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം താ​ലൂ​ക്ക് ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വോ​ട്ട് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് നേ​രെ​യാ​കും നീ​ളു​ക. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ക​ളി​ൽനി​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ന്ന് അ​വ​രും പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫീ​സ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രി​ക. അ​തി​നും മു​ക​ളി​ലാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം എ​ന്ന് വ​രു​മ്പോ​ൾ ഒ​ടു​വി​ൽ മു​ഖ്യ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റി​ലേ​ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ളും.


    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ നി​ഷ്​​പ​ക്ഷ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും സാ​ധ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​നം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​തെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഏ​ത​റ്റ​വും വ​രെ പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്തി പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റൊ​രു വ​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ 'വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര'​യി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​ക​യും അ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ന്നു​വെ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന ക​മീ​ഷ​നെ കു​റ്റ​വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്താ​ൻ നോ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ഖ്യം. ക​മീ​ഷ​നും ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യും ക​ള്ള​നും പൊ​ലീ​സും ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത​ല്ലാ​തെ മ​റ്റെ​ന്തു വ​ഴി?.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NDAElection Commission of IndiaBJP
    News Summary - If the Election Commission, the ruling party, the thief and the police are together
    Similar News
    Next Story
    X