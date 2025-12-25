Begin typing your search above and press return to search.
    ഡൽഹി ഡയറി
    ഡൽഹി ഡയറി
    Posted On
    25 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 6:00 AM IST

    ആരവല്ലിയിലെ അട്ടിമറി

    ആരവല്ലിയിലെ അട്ടിമറി
    ആരവല്ലി പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മോ​ലൊ​പ്പ് ചാ​ർ​ത്തി​യ നി​ർ​വ​ച​നം രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​മ​രു​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 100 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് കു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ആരവല്ലി പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കൂ എ​ന്ന പു​തി​യ നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തോ​ടെ അ​രാ​വ​ലി​യു​ടെ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും പു​റ​ത്താ​കു​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലും ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലും സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ല് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ 34 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ആരവല്ലിയു​ടെ ഏ​താ​നും ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പു​തി​യ നി​ർ​വ​ച​ന​പ്ര​കാ​രം എ​ത്ര​മാ​ത്രം പ​ർ​വ​ത​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ന​ന​ത്തി​നും മ​റ്റു വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് സ​മ​ര​ക്കാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ സം​വാ​ദ​മാ​ക്കി​മാ​റ്റി സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി

    ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലും രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലും പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ആരവല്ലിയു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​ര​വും ദേ​ശീ​യ​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി പ്ര​മു​ഖ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ഴു​തി​യ ലേ​ഖ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്. അ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ പു​തി​യ സം​വാ​ദം രൂ​പ​​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, താ​ഴെ​ത​ട്ടി​ൽ സ​മ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. 5000 ട്രാ​ക്ട​റു​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ത്തി ക​ർ​ഷ​ക​രും അ​രാ​വ​ലി​ക്കാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി. വി​ഷ​യം വ​ൻ വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ ഡ​ൽ​ഹി​മു​ത​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്തു​വ​രെ നീ​ണ്ടു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ആ​കെ 1.44 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ള്ള ആരവല്ലിയു​ടെ 0.19 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മേ നി​ർ​വ​ച​ന​പ്ര​കാ​രം സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​കൂ എ​ന്നും അ​വി​ടെ മാ​ത്ര​മേ ഖ​ന​ന​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കൂ എ​ന്നും അ​വ​കാ​​​ശ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഭൂ​പേ​ന്ദ്ര യാ​ദ​വ് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.


    കേ​ന്ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​യും മു​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​യും

    എ​ന്നാ​ൽ, കേ​​ന്ദ്ര വ​നം-​പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഭൂ​പേ​ന്ദ്ര യാ​ദ​വി​ന്റെ 0.19 ശ​ത​മാ​നം അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ത​ള്ളി മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് സോ​ണി​യ തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച സം​വാ​ദം ഏ​റ്റു​പി​ടി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഈ ​വ്യാ​ഖ്യാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നാ​ല് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ 34 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ആരവല്ലിയു​ടെ വി​സ്തൃ​തി 1.44 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണെ​ന്ന മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ക​ണ​ക്കും ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ന്ന് ജ​യ്റാം ര​മേ​​ശ് പ​റ​യു​ന്നു. ആരവല്ലിയു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​സ്തൃ​​തി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ 0.19 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് 68,000 ഏ​ക്ക​റി​ലും വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ൻ വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഡ​ൽ​ഹി​മു​ത​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വ​രെ നീ​ണ്ടു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ആ​കെ 1.44 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര​കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ള്ള 0.19 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പാ​ട്ട​ത്തി​ന് കൊ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​യു​ന്ന​ത് ശ​രി​വെ​ച്ചാ​ൽ​പോ​ലും 68,000 ഏ​ക്ക​റി​ൽ ഖ​ന​നം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് സ​മ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു​വാ​ങ്ങി​യ ‘100 മീ​റ്റ​ർ നി​ർ​വ​ച​നം’

    2024 മേ​യ് മാ​സം ഖ​ന​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആരവല്ലി പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ഏ​കീ​കൃ​ത നി​ർ​വ​ച​നം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ഒ​രു ക​മ്മി​റ്റി ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കേ​ന്ദ്ര വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആരവല്ലി പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ​ക്ക് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ‘100 മീ​റ്റ​ർ നി​ർ​വ​ച​നം’ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ന് തൊ​ട്ടു പി​റ്റേ​ന്ന് ത​ന്നെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര ഉ​ന്ന​ത അ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി (സി.​ഇ.​സി) ത​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​ത്ത ശി​പാ​ർ​ശ​യാ​ണ് ഈ ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ന്നെ നി​യോ​ഗി​ച്ച അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി കെ. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ത്തെ രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​റി​യി​ച്ചു. 2002ലാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​രി​സ്ഥി​തി വ​നം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും കേ​ന്ദ്ര ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര​സ​മി​തി(​സി.​ഇ.​സി)​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    വി​ധി​ച്ച​ത് ​വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ത​ള്ളി​യ നി​ർ​വ​ച​നം

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14ന് ​ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​ക്ക് അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​ർ​വ​ത നി​ര​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഐ) ആരവല്ലി പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​വ​ച​നം സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. 2010ൽ ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഐ വി​ഷ​യം പ​ഠി​ച്ച​ത്. 40,481 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ 15 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ആരവല്ലി പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളു​ടെ മാ​പ് ത​യാ​റാ​ക്കി ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് മൂ​ന്ന് ഡി​ഗ്രി ചെ​രി​വോ​ടു​കൂ​ടി​യു​ള്ള എ​ല്ലാ കു​ന്നു​ക​ളും അ​രാ​വ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ണ്ടു സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. ഇ​തോ​ടെ ആരവല്ലിപ​ർ​വ​ത​നി​ര​യി​ലെ ഏ​ത് ചെ​റി​യ കു​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഐ ക​രു​തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ന​വം​ബ​ർ 20ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നൂ​റു​മീ​റ്റ​ർ നി​ർ​വ​ച​നം ബെ​ഞ്ച് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ആരവല്ലിയു​ടെ നി​ർ​വ​ച​നം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​വ​ർ ആ​രെ​ല്ലാം?

    ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര​സ​മി​തി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടും കേ​ന്ദ്ര വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു എ​ന്നു​ള്ള​ത് ദു​രൂ​ഹ​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി ഒ​ന്നു​കി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യോ അ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്ത​താ​യി​രി​ക്ക​ണം. ര​ണ്ടാ​യാ​ലും ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര​സ​മി​തി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര​സ​മി​തി കേ​ന്ദ്ര വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ 100 മീ​റ്റ​ർ നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തി​ന് എ​തി​രാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം മു​ൻ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ചി​നെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം കോ​ട​തി​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ന​ൽ​കി​യ രേ​ഖ​ക​ളെ​യും വ​സ്തു​ത​ക​ളെ​യും ആ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ 100 മീ​റ്റ​ർ നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കാ​ൻ അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. 100 മീ​റ്റ​ർ നി​ർ​വ​ച​നം കൊ​ണ്ട് ആരവല്ലി പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളു​ടെ സം​യോ​ജി​ത സ്വ​ഭാ​വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ വ്യ​ർ​ഥ​വും അ​സ്വീ​കാ​ര്യ​വും ആ​ണെ​ന്നും സ​മി​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നി​ർ​വ​ച​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ക​മ്മി​റ്റി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത മി​നി​റ്റ്സ്

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം നി​ർ​വ​ച​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി (സി.​ഇ.​സി)​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഡോ​ക്ട​ർ ജെ.​ആ​ർ. ഭ​ട്ട് ആ​യി​രു​ന്നു. സി.​ഇ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മു​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും ആ​യ സി​ദ്ധാ​ന്ത് ദാ​സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ചേ​ർ​ന്ന സ​മി​തി​യു​ടെ ക​ര​ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ ജെ.​ആ​ർ. ഭ​ട്ടി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മി​നി​റ്റ്സി​ന്റെ ക​ര​ട് ന​ൽ​കാ​ൻ ഭ​ട്ട് ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. മി​നി​റ്റ്സ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​തു​കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ 100 മീ​റ്റ​ർ നി​ർ​വ​ച​നം സ്വീ​കാ​ര്യ​മെ​ന്ന് ഭ​ട്ട് ബോ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം അ​ഭി​പ്രാ​യം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ശ്ച​യി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര​സ​മി​തി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​മ​ല്ലെ​ന്നും സ​മി​തി ക​ത്താ​യി അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. 100 മീ​റ്റ​ർ നി​ർ​വ​ച​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ ആരവല്ലിയി​ലെ ചെ​റു​കു​ന്നു​ക​ൾ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്നും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​കു​മെ​ന്നും സി.​ഇ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ​ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​കാ​രം രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ 15 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ 12,081 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ആരവല്ലി പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളു​ടെ 91.3 ശ​ത​മാ​ന​വും 20 മീ​റ്റ​റും അ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലു​മാ​ണ്. 100 മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​വെ​ച്ചാ​ൽ ആരവല്ലി പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ലെ 1,18,575 കു​ന്നു​ക​ളു​ടെ 99% വും ​മ​ല​ക്ക് പു​റ​ത്താ​കും..

