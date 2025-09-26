Begin typing your search above and press return to search.
    26 Sept 2025 11:11 AM IST
    പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര​യി​ൽ ടോ​ൾ വി​ല​ക്ക്​ തു​ട​രും

    സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് 30ന് ​പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം
    കൊ​ച്ചി: തൃ​ശൂ​ർ പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര​യി​ലെ ടോ​ൾ വി​ല​ക്ക് തു​ട​രും. അ​ടി​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ തു​ട​രു​ന്ന​തും സ​ർ​വി​സ്​ റോ​ഡു​ക​ൾ വേ​ണ്ട​വി​ധം ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​ത്ത​തു​മ​ട​ക്കം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ വി​ല​ക്ക്​ തു​ട​രാ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഷ്താ​ഖ്, ജ​സ്റ്റി​സ് ഹ​രി​ശ​ങ്ക​ർ വി. ​മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് 30ന് ​പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച കോ​ട​തി അ​തു​വ​രെ ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ വി​ല​ക്ക്​ തു​ട​രാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും 30ന്​ ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ മു​രി​ങ്ങൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ല​ട​ക്കം സ്ഥി​തി എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു.സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​തി നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ എ​ല്ലാം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഡീ. സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ടോ​ൾ വി​ല​ക്ക് നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഹാ​ജ​രാ​യ ഇ​ട​ക്കാ​ല മേ​ൽ​നോ​ട്ട സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ അ​ർ​ജു​ൻ പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ണി ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ണ്ണി​ടി​യാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഹൈ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​ത​ന്നെ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. സു​ര​ക്ഷ ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ക​ല​ക്ട​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ഹ​ന​നീ​ക്ക​ത്തി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ല്ലെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ആ​മ്പ​ല്ലൂ​രി​ൽ ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ നീ​ണ്ട കു​രു​ക്ക് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും കോ​ട​തി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ക​ല​ക്ട​ർ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ പൊ​തു​ജ​നം സ​ഹി​ക്കു​ക​യും സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ന്നാ​ൽ, സു​ര​ക്ഷ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ടോ​ൾ വി​ല​ക്ക് നീ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. റോ​ഡ് ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​ട്ടും ടോ​ൾ പി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ തൃ​ശൂ​ർ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​സ​ഫ് ടാ​ജ​റ്റ്, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ്​ ഷാ​ജി കോ​ട​ങ്ക​ണ്ട​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ ലു​ള്ള​ത്.

    News Summary - Toll ban will continue at Paliyekara
