    26 Sept 2025 11:57 AM IST
    26 Sept 2025 11:57 AM IST

    അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ

    Employees at the KSEB office in Peringottukkara set a precedent by providing electricity within hours of submitting an application.
    അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം വൈ​ദ്യു​തി​യെ​ത്തി​ച്ച് മാ​തൃ​ക​യാ​യ പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ടു​ക​ര കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി  ഓ​ഫി​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ

    Listen to this Article

    അ​ന്തി​ക്കാ​ട്: കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ണ​ർ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം അ​ന്തി​ക്കാ​ട്ടെ നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ എ​ത്തി. അ​ന്തി​ക്കാ​ട് നാ​ലാം വാ​ർ​ഡ് സ്വ​ദേ​ശി താ​ണി​യ​ത്ത് ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഒ​റ്റ ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​ച്ച് പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ടു​ക​ര കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഓ​ഫി​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ മാ​തൃ​ക​യാ​യ​ത്.

    സ​ബ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ൻ.​എം. ശ്യാ​മി​ന്റെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഒ​പ്പം അ​ന്തി​ക്കാ​ട് വി​ല്ലേ​ജി​ന്റെ​യും അ​ന്തി​ക്കാ​ട് അ​ക്ഷ​യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ​യും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​ണ് ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ. ത​ല​യി​ൽ ര​ക്തം കോ​ട്ടാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന വീ​ട്ടു​ട​മ ജ​നാ​ർ​ദ്ദ​ന​ന്റെ മ​ക​നെ വൈ​ദ്യു​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ എ​ങ്ങി​നെ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യ​റി​ഞ്ഞ സ​ബ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ശ്യാം ​ അ​പേ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യി അ​ക്ഷ​യ​യി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക്ഷ​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തി തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ലൈ​ൻ​മാ​രോ​ടൊ​പ്പം അ​ന്തി​ക്കാ​ട്ടെ ജ​നാ​ർ​ദ്ദ​ന​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്. രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം ന​ൽ​കി​യ മാ​തൃ​ക​യാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളു​ൾ​പ്പ​ടെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. വൈ​ദ്യു​തി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ കെ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, പി.​ബി. പ്ര​കാ​ശ​ൻ, കെ.​വി. സു​രേ​ഷ്. എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

