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    കോടതി പരസ്യം : പാ​ലാ സ​ബ്ബ് കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ O.S. 68/2025

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    പാ​ലാ സ​ബ്ബ് കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ O.S. 68/2025

    ഫാ. ​തോ​മ​സ് അ​വ​നാ​പു​രം

    റപ് ബൈ ​ഓ​ത​റൈ​സ്ഡ് ഏ​ജ​ന്റ് ബി​നീ​ഷ് ജോ​സ​ഫ് – വാ​ദി

    മേ​രി ആ​ഗ​സ്തി മു​ത​ൽ പേ​ർ

    പ്ര​തി​ക​ൾ

    Summons to : 2-ാം പ്ര​തി​ക്ക്

    മീ​ന​ച്ചി​ൽ താ​ലൂ​ക്കി​ൽ, രാ​മ​പു​രം വി​ല്ലേ​ജി​ൽ, കി​ഴ​തി​രി ക​ര​യി​ൽ, കി​ഴ​തി​രി പി.​ഒ.​യി​ൽ, പി​ൻ - 686576, കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്താംകു​ന്നേ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ, പ​രേ​ത​നാ​യ ആ​ഗ​സ്തിമ​ക​ൻ 35 വ​യ​സ്സു​ള്ള അ​ല​ക്സ്.

    ടി ​ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യെ തെ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ​മ​ൻ​സ്

    സം​ഖ്യ തി​രി​ച്ചു കി​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വി​ധി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ടി ​അ​ന്യാ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ടി ​ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​ക്ക് കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്നും സ​മ​ൻ​സ് അ​യ​ച്ചി​ട്ടും ടി​യാ​ൻ കൈ​പ്പ​റ്റാ​തെ മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ൽ മേ​ൽ ന​മ്പ​ർ അ​ന്യാ​യ സം​ഗ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ടി ​ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​ള്ള​പ​ക്ഷം കേ​സി​ന്റെഅ​ടു​ത്ത വി​ചാ​ര​ണ തീ​യ​തി​യാ​യ 2026-ാം മാ​ണ്ട് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സം 16-ാം തീ​യ​തി പ​ക​ൽ 11 മ​ണി​ക്ക് ടി ​ര​ണ്ടാം​പ്ര​തി നേ​രി​ട്ടോ അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ് മു​ഖാ​ന്തി​ര​മോ ഈ ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ള്ളേ​ണ്ട​തും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ടി ​ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യെ കൂ​ടാ​തെ ടി ​അ​ന്യാ​യം തീ​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നു​ള്ള വി​വ​രം ഇ​തി​നാ​ൽ തെ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    പാ​ലാ, 06 / 08 / 2026

    ഉ​ത്ത​ര​വി​ൻ പ്ര​കാ​രം,

    ജ​സ്റ്റി​ൻ ഡേ​വി​ഡ് (ഒ​പ്പ്)

    വാ​ദി ഭാ​ഗം അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ്

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