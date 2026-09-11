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    നോട്ടീസ് - പാ​ലാ മു​ൻ​സി​ഫ് കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ O.S. 170/2025

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    നോട്ടീസ് - പാ​ലാ മു​ൻ​സി​ഫ് കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ O.S. 170/2025

    റി​ൻ​സി ബി​നീ​ഷ് - വാ​ദി

    അ​ല​ക്സ് മു​ത​ൽ പേ​ർ - പ്ര​തി​ക​ൾ

    Summons to : 1-ാം പ്ര​തി​ക്ക്

    മീ​ന​ച്ചി​ൽ താ​ലൂ​ക്കി​ൽ, രാ​മ​പു​രം വി​ല്ലേ​ജി​ൽ, കി​ഴ​തി​രി ക​ര​യി​ൽ, കി​ഴ​തി​രി പി.​ഒ. യി​ൽ, പി​ൻ - 686576, കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്താം​കു​ന്നേ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ, പ​രേ​ത​നാ​യ ആ​ഗ​സ്തി മ​ക​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശം 35 വ​യ​സ്സു​ള്ള അ​ല​ക്സ്.

    ടി ​ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യെ തെ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ​മ​ൻ​സ്

    രാ​മ​പു​രം വി​ല്ലേ​ജി​ൽ, സ​ർ​വ്വെ 235/9-ൽ ​പെ​ട്ട 33 ആ​ർ വ​സ്തു​വി​ൽ ഉ​ട​ൻ ജ​പ്തി ഹ​ർ​ജി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റും നി​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​ക്കി വ്യ​വ​ഹാ​രം ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തും ടി ​വ്യ​വ​ഹാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ർ​ക്ക​മു​ള്ള പ​ക്ഷം ആ​യ​ത് ടി ​കേ​സി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത വി​ചാ​ര​ണ തീ​യ​തി​യാ​യ 2026-ാം മാ​ണ്ട് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സം 22-ാം തീ​യ​തി പ​ക​ൽ 11 മ​ണി​ക്ക് ടി ​ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി നേ​രി​ട്ടോ അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ് മു​ഖാ​ന്തര​മോ ഈ ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ള്ളേ​ണ്ട​തും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ടി ​പ്ര​തി​യെ കൂ​ടാ​തെ ടി ​അ​ന്യാ​യം തീ​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നു​ള്ള വി​വ​രം ഇ​തി​നാ​ൽ തെ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    ഉ​ത്ത​ര​വി​ൻ പ്ര​കാ​രം,

    ജ​സ്റ്റി​ൻ ഡേ​വി​ഡ് (ഒ​പ്പ്)

    വാ​ദി ഭാ​ഗം അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ്

    പാ​ലാ, 17-08-2026

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