നോട്ടീസ് - പാലാ മുൻസിഫ് കോടതി മുമ്പാകെ O.S. 170/2025text_fields
നോട്ടീസ് - പാലാ മുൻസിഫ് കോടതി മുമ്പാകെ O.S. 170/2025
റിൻസി ബിനീഷ് - വാദി
അലക്സ് മുതൽ പേർ - പ്രതികൾ
Summons to : 1-ാം പ്രതിക്ക്
മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ, രാമപുരം വില്ലേജിൽ, കിഴതിരി കരയിൽ, കിഴതിരി പി.ഒ. യിൽ, പിൻ - 686576, കാഞ്ഞിരത്താംകുന്നേൽ വീട്ടിൽ, പരേതനായ ആഗസ്തി മകൻ ഉദ്ദേശം 35 വയസ്സുള്ള അലക്സ്.
ടി ഒന്നാം പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്ന സമൻസ്
രാമപുരം വില്ലേജിൽ, സർവ്വെ 235/9-ൽ പെട്ട 33 ആർ വസ്തുവിൽ ഉടൻ ജപ്തി ഹർജി അനുവദിക്കുന്നതിനും മറ്റും നിങ്ങളെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി വ്യവഹാരം ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ടി വ്യവഹാരം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തർക്കമുള്ള പക്ഷം ആയത് ടി കേസിന്റെ അടുത്ത വിചാരണ തീയതിയായ 2026-ാം മാണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം 22-ാം തീയതി പകൽ 11 മണിക്ക് ടി ഒന്നാംപ്രതി നേരിട്ടോ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഖാന്തരമോ ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ടി പ്രതിയെ കൂടാതെ ടി അന്യായം തീർച്ച ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.
ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം,
ജസ്റ്റിൻ ഡേവിഡ് (ഒപ്പ്)
വാദി ഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ്
പാലാ, 17-08-2026
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