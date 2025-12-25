ബഹു: ഏറ്റുമാനൂർ കുടുംബ കോടതി മുമ്പാകെ - O.P. Nos 1716/2022

ബഹു: ഏറ്റുമാനൂർ കുടുംബ കോടതി മുമ്പാകെ - O.P. Nos 1716/2022text_fields
lA.3/2024
ഹർജിക്കാരി/വാദി
കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ ചെത്തിപ്പുഴ വില്ലേജിൽ വെരൂർ പോസ്റ്റലതിർത്തിയിൽ(പിൻ:686104) ഏനാചിറ പുത്തൻ വീട്ടിൽ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മകൾ 36 വയസ്സുളള മിഞ്ചു ലത്തീഫ്.
എതൃഹർജിക്കാർ/ പ്രതികൾ
1. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ ഫാത്തിമാപുരം പോസ്റ്റലതിർത്തിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ താമസം ടി ജില്ലയിൽ ടി താലൂക്കിൽ തൃക്കൊടിത്താനം വില്ലേജിൽ തൃക്കൊടിത്താനം പോസ്റ്റലതിർത്തിയിൽ വലിയപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മകൻ 42 വയസ്സുള്ള സഫിൽ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്.
2. ടിയിൽ ടിയാളുടെ മാതാവ് 63 വയസ്സുള്ള അമ്മാജാൻ
3. ടിയിൽ ടിയാളുടെ പിതാവ് 66 വയസ്സുള്ള അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്
എതൃഹർജിക്കാരെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്
ഹർജിക്കാരിയ്ക്ക് കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഹരിയിനത്തിൽ ലഭിച്ച സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും, പണവും ആയതിൻ്റെ പലിശയും, മറ്റ് അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും ടി എ തൃ ഹർജിക്കാരിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനു മറ്റുമായി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മേൽ നമ്പർ കേസ്സ് ( 13-1-2026)തീയതിയിൽ അവധിക്ക് വച്ചിട്ടുളളതും ടി കേസ്സ് സംബന്ധിച്ച് എതൃഹർജിക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ള പക്ഷം അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 11.00 മണിയ്ക്ക് നേരിട്ടോ നിയമപ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഏജന്റോ മുഖാന്തിരമോ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ച് കൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ആയത് സംബന്ധിച്ച് ടി എ തൃഹർജിക്കാർക്ക് ആക്ഷേപമൊന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ട് ടി കേസ്സ് തീർച്ച പ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു കൊളളുന്നു.
ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
28-7-2025
ഏറ്റുമാനൂർ
അഡ്വ.പി.അനിൽകുമാർ
