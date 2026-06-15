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    Kottayam
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 4:50 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 4:50 PM IST

    ഏറ്റുമാനൂർ കുടുംബകോടതി മുമ്പാകെ OP(DIV.) No.384/2025

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    ഏറ്റുമാനൂർ കുടുംബകോടതി മുമ്പാകെ OP(DIV.) No.384/2025

    ഹർജിക്കാരി

    അഖിലാ മധു

    D/o വി.റ്റി മധു

    വരാകുന്നേൽ വീട്ടിൽ

    മാമ്മൂട് പി.ഓ-യിൽ

    മാടപ്പള്ളി വില്ലേജ്

    ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക്

    കോട്ടയം ജില്ല

    എതൃകക്ഷി

    സബിൻ സണ്ണി

    S/o സണ്ണി

    കൂന്താരമണിയേൽ വീട്ടിൽ

    കാണക്കാരി പി. ഒ

    കാണക്കാരി വില്ലേജ്

    കോട്ടയം താലൂക്ക് കോട്ടയം ജില്ല

    ടി കേസിലെ എതൃകക്ഷിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

    വിവാഹമോചനത്തിനും മറ്റുമായി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടി കേസ് എതൃകക്ഷി ഹാജരാകുന്നതിനും വിചാരണയ്ക്കുമായി 12.08.2026 തീയതിയിലേയ്ക്ക് അവധിവച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അന്നേ ദിവസം പകൽ 11 മണിയ്ക്ക് താങ്കളോ താങ്കൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അഭിഭാഷകനോ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ആക്ഷേപം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കളെ കൂടാതെ ഹർജി തീർച്ച ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു.

    11/05/2026

    സി. കെ. ഷാജി

    വാദിഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ്

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