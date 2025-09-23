Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kasaragod
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 12:25 PM IST

    ആ​ദി​വാ​സി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​കം: പൊ​ലീ​സ് ഒ​ത്തു​ക​ളി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം

    "ബി​ജു പൗ​ലോ​സി​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റ് ഒ​ത്തു​ക​ളി​'
    ആ​ദി​വാ​സി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​കം: പൊ​ലീ​സ് ഒ​ത്തു​ക​ളി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം
    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വാ​ത്ത ആ​ദി​വാ​സി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യുടെ കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​വും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ലും പൊ​ലീ​സ് ഒ​ത്തു​ക​ളി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റേ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും പൊ​ലീ​സി​നോ ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ചി​നോ കു​റ്റം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്‌​ത കേ​സി​ലെ മെ​ല്ലെ​​പ്പോ​ക്ക് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത് കെ.​പി.​ജെ.​എ​സാ​ണ്.

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്ടെ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ട്രെ​യി​നി​ങ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യതായിരുന്നു 17കാ​രി. പ്ര​ണ​യം ന​ടി​ച്ച് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്യു​ക​യും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി മൃ​ത​ദേ​ഹം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന കൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. കേ​സി​ൽ 2025 മേ​യ് 16ന് ​പാ​ണ​ത്തൂ​രു​ള്ള ക​രാ​റു​കാ​ര​നാ​യ ബി​ജു പൗ​ലോ​സ് എ​ന്ന​യാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    2010 മു​ത​ൽ കു​ടും​ബം ബി​ജു പൗ​ലോ​സി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ​രാ​തി കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ 15 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ല​താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​യി. അ​റ​സ്റ്റ് വൈ​കി​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ന്ന​ത​ർ​ക്ക് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് കു​ടും​ബ​വും കെ.​പി.​ജെ.​എ​സും പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി​ജു പൗ​ലോ​സി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കു​ടും​ബം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബി​ജു​വി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ലും വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലോ​ബി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് കു​ടും​ബം നേ​ര​ത്തേ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​കേ​സി​ൽ മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ബി​ജു​വി​നെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി ജീ​വി​ച്ചി​രി​പ്പി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​ർ മു​ന്നേ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ബി​ജു പൗ​ലോ​സി​നെ​തി​രെ കൊ​ല​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കേ​സി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് കു​ടും​ബം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ഒ​ത്തു​ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കു​ടും​ബം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഹൈ​കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ കു​ടും​ബം ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കോ​ട​തി​യെ​പോ​ലും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വീ​ഴ്ച​ക​ളും പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഒ​ത്തു​ക​ളി​യും കോ​ട​തി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലെ അ​തൃ​പ്‌​തി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് കു​ടും​ബം പ​റ​യു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ കോ​ട​തി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ കു​ടും​ബം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ചാ​ര​ണ​ വേ​ള​യി​ലെ തി​രോ​ധാ​നം: വ​ഴി​മു​ട്ടി പൊ​ലീ​സ്

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ 2012ൽ ​ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത മ​റ്റൊ​രു ആ​ദി​വാ​സി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന​ക്കേ​സി​ലും വ​ഴി​മു​ട്ടി പൊ​ലീ​സ്. 13 വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന കേ​സ് നി​ല​വി​ൽ ജി​ല്ല കൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ​യ​ടു​ത്താ​ണു​ള്ള​ത്. ഈ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ 2005ൽ ​ഒ​ട​യം​ചാ​ലി​ൽ​വെ​ച്ച് മൂ​ന്നു​പേ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​സ​മ​യ​ത്ത് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ രാ​ജ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, വി​നു എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള കേ​സ് വി​ചാ​ര​ണ​വേ​ള​യി​ൽ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ കാ​ണാ​താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​ട​യം​ചാ​ലി​ലു​ള്ള ജോ​ർ​ജ് എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് നി​ന്നി​രു​ന്നു. ആ ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ് കു​ട്ടി കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പീ​ഡ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് പ​ട്ടി​ക ജ​ന​സ​മാ​ജം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കോ​ട​തി കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ര​യാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് മ​തി​യാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കി കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട ചു​മ​ത​ല പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​ലീ​സി​നു​ണ്ട്. വി​ചാ​ര​ണ​സ​മ​യം കു​ട്ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര​ട​ക്കം പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് കെ.​പി.​ജെ.​എ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ കേ​സി​ൽ പി​ന്നീ​ട് പ്ര​തി​ക​ളെ വി​ട്ട​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ളെ വി​ട്ട​യ​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് കോ​ട​തി​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​പൂ​ർ​വ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ 163 ഓ​ളം മി​സ്സിങ് കേ​സു​ക​ൾ

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ​വ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 163ഓ​ളം കേ​സു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

