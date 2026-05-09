    Posted On
    date_range 9 May 2026 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 9 May 2026 3:24 PM IST

    ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടാമ്പി JFCM കോടതി മുമ്പാകെ MC:132/2025

    സഫ്ന മുതൽ പേർ - ഹർജിക്കാർ

    ഷാജഹാൻ മുതൽ പേർ - എതൃകക്ഷികൾ

    ഷാജഹാൻ, 32വയസ്സ്, S/oഹസ്സൻ,

    പുഴക്കൽ വീട്, ഞാങ്ങാട്ടിരി,

    ഞാങ്ങാട്ടിരി (PO), തൃത്താല ,

    പാലക്കാട് ജില്ല, 679303 (Pin).

    മേൽ നമ്പറിൽ ഒന്നാം എതൃകക്ഷിക്കുള്ള നോട്ടീസ് കൽപ്പന പത്രത്തിൽ പരസ്യം നടത്തുവാനും പതിച്ചു നടത്തുവാനും കൽപ്പിച്ച് മേൽ നമ്പർ കേസ് 11/05/2026 തിയ്യതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മേൽ നമ്പറിലേ ടി എതൃകക്ഷിക്ക് വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം നിലക്കോ, വക്കീൽ മുഖാന്തരമോ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ബഹു.കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളെ എക്സ് പാർട്ടിയാക്കി മേൽ നമ്പർ കേസ് വിധിയാകുമെന്ന വിവരം ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

    അഡ്വ.ഷാഹുൽ ഹമീദ് പി.ടി (ഹരജിക്കാരി ഭാഗം)

    2026 മെയ് മാസം 09 തീയ്യതി

