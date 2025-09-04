Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightClassifiedschevron_rightAlappuzhachevron_rightപുതിയ വാഹനത്തിന്റെ ടയർ...
    Alappuzha
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 9:44 AM IST

    പുതിയ വാഹനത്തിന്റെ ടയർ തേഞ്ഞു; പരാതിക്കാരനെതിരെ കേസ്​

    text_fields
    bookmark_border
    പുതിയ വാഹനത്തിന്റെ ടയർ തേഞ്ഞു; പരാതിക്കാരനെതിരെ കേസ്​
    cancel

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: പു​തി​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ട​യ​ർ തേ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഷോ​റൂ​മി​ൽ പ​രാ​തി പ​റ​യാ​നെ​ത്തി​യ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ മ​ക​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സ്. സി.​കെ. സ​ദാ​ശി​വ​ന്റെ മ​ക​ൻ കു​പ്പ​പ്പു​റം ചു​ങ്ക​പ്പു​ര​യ്ക്ക​ൽ സി.​എ​സ്. പ്ര​വീ​ണി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ നോ​ർ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ആ​റാ​ട്ടു​വ​ഴി​യി​ലെ മ​ഹീ​ന്ദ്ര ഷോ​റൂ​മി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​റ്​ മാ​സം​മു​മ്പ്​​ പ്ര​വീ​ൺ പി​ക്ക​പ് വാ​ൻ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ട​യ​ർ വേ​ഗം തേ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഫോ​ൺ വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഉ​ട​ൻ ട​യ​ർ​മാ​റ്റി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​രാ​തി നേ​രി​ട്ട് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പി​ക്ക​പ് വാ​ൻ ഷോ​റൂ​മി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    വാ​ഹ​നം ഷോ​റൂ​മി​ന് ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് കാ​ട്ടി ഷോ​റും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​​ വ​ഴി​ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, താ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത് കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ത​യാ​റാ​കാ​തി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സ്​ അ​പ​മാ​നി​ച്ചു​വെ​ന്നും വ​ലി​യ​കു​റ്റം​ചെ​യ്ത പ്ര​തി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ ജീ​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ച്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ന്നു​മാ​ണ്​​​ പ്ര​വീ​ണി​ന്‍റെ പ​രാ​തി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​വീ​ണി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും ഷോ​റൂ​മി​ന്റെ വ​ഴി മു​ട​ക്കി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും​ നോ​ർ​ത്ത്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Case filedAlappuzha
    News Summary - New vehicle's tire worn out; case filed against complaint given person
    Similar News
    Next Story
    X