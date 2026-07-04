റെയിൽവേയിൽ ടെക്നീഷ്യന്മാരാകാം; വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ 6557 ഒഴിവുകൾ

റെയിൽവേയിൽ ടെക്നീഷ്യന്മാരാകാം; വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ 6557 ഒഴിവുകൾtext_fields
വിവിധ ട്രേഡുകളിലായി 6557 ഒഴിവുകളിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം, ചെന്നൈ അടക്കമുള്ള റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡുകൾ (ആർ.ആർ.ബി) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-I സിഗ്നൽ (അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 29200 രൂപ/ ഒഴിവുകൾ 323), ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് -III (അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 19900 രൂപ/ ഒഴിവുകൾ വിവിധ ട്രേഡുകളിലായി 6234) തസ്തികകളിലേക്കാണ് അവസരം.
ഒരു ശമ്പളനിരക്കിലുള്ള തസ്തികക്ക് ഒരു ആർ.ആർ.ബിയിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാനാകൂ. വ്യത്യസ്ത ശമ്പളനിരക്കിലുള്ള തസ്തികകൾക്ക് പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കാം. വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് www.rrbapply.gov.in മുഖേന ജൂലൈ 29 രാത്രി 11.59 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
• പരീക്ഷാ ഫീസ്: 500 രൂപ. എസ്.സി/ എസ്.ടി /വിമുക്ത ഭടന്മാർ /ഭിന്നശേഷിക്കാർ (പി.ഡബ്ല്യു.ബി.ഡി), വനിതകൾ/ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ/ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്ക് 250 രൂപ മതി. ഓരോ ശമ്പള നിരക്കിലുള്ള തസ്തികകൾക്കും പ്രത്യേകം പരീക്ഷാ ഫീസ് നൽകണം.
• ഒഴിവുകൾ: ആർ.ആർ.ബി തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ കീഴിൽ ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ വിവിധ ഗ്രേഡിൽ/ട്രേഡുകളിൽ ലഭ്യമായ ഒഴിവുകൾ.
ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-I സിഗ്നൽ- 21, ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-III, ട്രാക്ക് മെഷീൻ -3, ബ്ലാക്ക്സ്മിത്ത് -5, കാര്യേജ് ആൻഡ് വാഗൺ -235, ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ -4, ഡീസൽ-മെക്കാനിക്കൽ-3, ഇലക്ട്രിക്കൽ (ജി.എസ്) -43, ഇലക്ട്രിക്കൽ (ടി.ആർ.ഡി) 34, ഇ.എം.യു -4, റഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർകണ്ടീഷനിങ് -13, എസ്.ആൻഡ് ടി-34, വെൽഡർ (ഒ.എൽ) -12 (ആകെ 411 ഒഴിവുകൾ). നിശ്ചിത ഒഴിവുകൾ പട്ടികജാതി/വർഗം, ഒ.ബി.സി നോൺ ക്രീമിലെയർ, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്, വിമുക്ത ഭടന്മാർ, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
• യോഗ്യത: ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-I സിഗ്നൽ തസ്തികക്ക്-ബി.എസ് സി (ഫിസിക്സ്/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഐ.ടി/ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ) ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രീമിൽ ത്രിവത്സര എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ/ഡിഗ്രി. പ്രായപരിധി 1.7.2026ൽ 18-33 വയസ്സ്.
ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് -III തസ്തികക്ക് എസ്.എസ്.എൽ.സിയും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐ.ടി.ഐ (എൻ.സി.വി.ടി/എസ്.സി.വി.ടി) അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടാകണം. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ആക്ട് അപ്രന്റിസ്ഷിപ് പൂർത്തിയാക്കിയവരെയും പരിഗണിക്കും. പ്രായപരിധി 18-30 വയസ്സ്.
എസ്.സി/എസ്.ടി/ഒ.ബി.സി ഭിന്നശേഷിക്കാർ/വിമുക്ത ഭടന്മാർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ നിയമാനുസൃത ഇളവ് ലഭിക്കും. വിശദമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്.
• സെലക്ഷൻ: കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ, രേഖകളുടെ പരിശോധന, വൈദ്യപരിശോധന നടത്തിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
പരീക്ഷാ സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും ആർ.ആർ.ബി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. വിവരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ആർ.ആർ.ബിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.rrbthiruvananthapuram.gov.in ലും ലഭ്യമാണ്.
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