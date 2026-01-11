Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_right‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോമോ?;...
    Career & Education
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 8:10 AM IST

    ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോമോ?; അപ്രൈസൽ ഇല്ല’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോമോ?; അപ്രൈസൽ ഇല്ല’
    cancel
    Listen to this Article

    വർക്ക് ഫ്രം ഹോമി’നെ മഹാ സംഭവമായിക്കണ്ട ഐ.ടി കമ്പനികൾതന്നെ അതിനോട് ചിറ്റമ്മ നയം കാണിക്കുന്നോ? അഞ്ചു ദിവസവും ഓഫിസിലെത്തി ജോലി ചെയ്യണമെന്ന നിർദേശം പാലിക്കാത്ത തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ വാർഷിക അപ്രൈസൽ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയായ ടി.സി.എസ്. ഹാജർനില പ്രവർത്തനമികവിന്റെ പ്രധാന മാനദണ്ഡമായി കമ്പനികൾ കാണുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവുകൂടിയാണിതെന്ന് ടെക് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. മറ്റു കമ്പനികൾ ‘ഹൈബ്രിഡ്’ മോഡലുകൾ ഇപ്പോഴും പരീക്ഷിക്കുമ്പോഴും മുഴുവൻ ദിവസവും ഓഫിസിൽ ഹാജരുണ്ടാകണമെന്ന് കട്ടായം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ടി.സി.എസ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Keralal NewsWork From HomeMalayalam NewsIT companies
    News Summary - Work from home
    Similar News
    Next Story
    X