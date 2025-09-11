Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightഅ​ക​ക്ക​ണ്ണി​ന്റെ...
    Career & Education
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:37 AM IST

    അ​ക​ക്ക​ണ്ണി​ന്റെ ദീ​പ്തി​യി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ഇ​വ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ക​ക്ക​ണ്ണി​ന്റെ ദീ​പ്തി​യി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ഇ​വ​ർ
    cancel
    camera_alt

    സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ കാ​ഴ്ച പ​രി​മി​ത​രാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ഹാ​ജി, ആ​രി​ഫ, ശ്രു​തി ഗോ​പാ​ല​ൻ

    എ​ന്നി​വ​ർ സെ​ന്റ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ എ. ​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, വി.​പി. വി​ജ​യ​ശ്രീ, സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​ൻ ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ

    ദീ​പ ജെ​യിം​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    മ​ല​പ്പു​റം: ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​ത്താ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി​യു​ടെ​യും ആ​രി​ഫ​യു​ടെ​യും ശ്രു​തി ഗോ​പാ​ല​ന്റെ​യും ക​ണ്ണു​ക​ൾ തി​ള​ങ്ങി. അ​വ​ർ പ​തി​വി​ലേ​റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ചി​രി​ച്ചു. ലോ​ക സാ​ക്ഷ​ര​ത വാ​രാ​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ജി​ല്ല​ത​ല സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​റി​വ് നേ​ടാ​ൻ കാ​ഴ്ച​യോ പ്രാ​യ​മോ പ​രി​മി​തി​യ​ല്ലെ​ന്ന് മൂ​വ​രു​ടെ​യും മു​ഖ​ത്ത് കൊ​ത്തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘ദീ​പ്തി’ ബ്രെ​യി​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രാ​ണ് അ​റു​പ​ത്തി​യേ​ഴു​കാ​ര​നാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി​യും അ​മ്പ​തു​കാ​രി​യാ​യ ആ​രി​ഫ​യും 34കാ​രി​യാ​യ ശ്രു​തി ഗോ​പാ​ല​നും.

    ക​ലാ​കാ​രി​യാ​യ ശ്രു​തി ഗോ​പാ​ല​ൻ എ​ഫ്.​എം മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ വി​നോ​ദ ചാ​ന​ലി​ലും ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ല​ടി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ബി.​എ കൂ​ടി​യാ​ട്ട​ത്തി​ന് പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ഇ​വ​രു​ടെ കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സ്കാ​നി​ങ്ങി​ൽ ത​ല​യി​ൽ ട്യൂ​മ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ട്യൂ​മ​റി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ആ​രി​ഫ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച ഇ​രു​പ​ത്തി​മൂ​ന്നാം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. പി​ന്നാ​ലെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​യി. പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ കൂ​മ​ണ്ണ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി​ക്ക് മു​പ്പ​താം വ​യ​സ്സി​ൽ കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. അ​ദ്ദേ​ഹം ഗാ​ന​ര​ച​ന​യി​ൽ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​നു കീ​ഴി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ണ് ദീ​പ്തി ബ്രെ​യി​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത പ​ദ്ധ​തി. ഇ​തി​നു കീ​ഴി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി ബ്ലോ​ക്കി​ൽ തൃ​ക്കു​ളം സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ല്ലാ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും 24 പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​വ​രി​ൽ 19 പേ​രും പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സെ​ന്റ​ർ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി എ. ​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ എ, ​വി.​പി. വി​ജ​യ​ശ്രീ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:world literacy dayVisually ImpairedMalappuram NewsLatest News
    News Summary - Visually impaired people recognized on world literacy week celebration
    Similar News
    Next Story
    X