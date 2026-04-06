Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightയു.ജി.സി നെറ്റ് ഡിസംബർ...
    Career & Education
    Posted On
    date_range 6 April 2026 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 9:03 AM IST

    യു.ജി.സി നെറ്റ് ഡിസംബർ 2025; എൻ.‌ടി‌.എ പുതുക്കിയ അന്തിമ ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    UGC NET
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻറ്സ് കമീഷൻ -നാഷനൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (യു.ജി.സി നെറ്റ്) ഡിസംബർ 2025ലെ പുതുക്കിയ ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഡൽഹി ഹൈകോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം.

    ഹിസ്റ്ററി പേപ്പറിൽനിന്ന് നാലു ചോദ്യങ്ങളും കൊമേഴ്സ് പേപ്പറിൽനിന്ന് മൂന്നു ചോദ്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാണ് ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിലെ ഉത്തരസൂചിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡിസംബർ -ജനുവരി മാസങ്ങളിലാണ് നെറ്റ് പരീക്ഷ നടന്നത്. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ugcnet.nta.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് പുതുക്കിയ ഉത്തരസൂചിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

    ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഹിസ്റ്ററി ചോദ്യപേപ്പറിലെ ഒമ്പത് ചോദ്യങ്ങളിലെ ഉത്തരസൂചികയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഫെബ്രുവരി നാലിന് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ എൻ.ടി.എ അന്തിമ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് ഹൈകോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് എൻ.ടി.എ പുതുക്കിയ ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:historyanswer keyNTAcommerceUGC NET Exam
    News Summary - UGC NET December 2025 NTA Releases Revised Final Answer Key
    Next Story
    X