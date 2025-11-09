എങ്ങനെയാണ് സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പുനർനിർമിക്കുന്നത്?text_fields
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തൊഴിലുകളിൽ ഒന്നാണ് സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്. സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ ആർട്ടിഫ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്(എ.ഐ) പുനർനിർമിക്കുകയാണ്. ഒരുകാലത്ത് ബ്ലൂപ്രിന്റുകൾ, കണക്കുകൾ, ഓൺ-സൈറ്റ് എന്നിവയായിരുന്നു സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് മേഖല. ഇപ്പോഴത് അൽഗോരിതങ്ങൾ, സെൻസറുകൾ, ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത മോഡലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ പുനർനിർമിക്കപ്പെടുകയാണ്.
പാലത്തിന്റെ തകർച്ച പ്രവചിക്കുന്നത് മുതൽ നഗര-തല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എൻജിനീയർമാർക്ക് സഹായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിർമിത ബുദ്ധി.
മെഷീൻ ലേണിങ്, കംപ്യൂട്ടർ വിഷൻ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പക്വത പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഘടനകൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രകടനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് എൻജിനീയർമാർ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നു.
യുവ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് പരമ്പരാഗത സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യങ്ങളെ കോഡിങും ഡാറ്റാ സാക്ഷരതയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സന്തുലിതമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ചോദ്യം.
നിർമിത ബുദ്ധിയെ ഒരു ജനപ്രിയ പദത്തിൽ നിന്ന് മികച്ചതും സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ സുസ്ഥിരവുമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ബ്ലൂപ്രിന്റാക്കി മാറ്റുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഭാഷയുമായി കോർ സിവിൽ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുടേതാണ് ഭാവി എന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതായത്, സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനെ 'ഡിസൈൻ-ആൻഡ്-ഡെലിവറി' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 'സെൻസ്-പ്രെഡിക്റ്റ്-ഒപ്റ്റിമൈസ്' എന്ന വിഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയാണ് എ.ഐ. ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നടപ്പാതയുടെയും പാലത്തിന്റെയും അവസ്ഥകൾ വിലയിരുത്താൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തകർച്ചയും ചെലവും പ്രവചിക്കാൻ മെഷീൻ ലേണിങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഘടനകൾ നിർമിക്കാൻ ജനറേറ്റീവ് ഡിസൈൻ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
അതേസമയം മെക്കാനിക്സ്, മെറ്റീരിയലുകൾ, കോഡുകൾ, നിർമാണക്ഷമത എന്നിവ വിലപേശാൻ കഴിയാത്തവയാണ്. എ.ഐ ഒരിക്കലും അവയെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനെ പുനർനിർമിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർ ആകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണുതാനും.
ഇന്ത്യയിൽ ഏജൻസികളും മെട്രോകളും എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് സ്മാർട്ട്ഫോൺ അധിഷ്ഠിത റോഡ് അവസ്ഥ സർവേകൾ നടത്തി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. നഗരങ്ങൾ ട്രാഫിക്-സിഗ്നൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും സുരക്ഷാ വിശകലനത്തിനും വിഷൻ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തുറമുഖങ്ങളും വിമാനത്താവളങ്ങളും പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രവചന മാതൃകകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register