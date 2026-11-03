പട്ടികജാതി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ 30,000 രൂപ; അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പട്ടികജാതി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ 30,000 രൂപ; അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനായി 30,000 രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
2026-27 അധ്യയന വർഷത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോഴ്സുകളിൽ ഒന്നാം വർഷം പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് പോർട്ടൽ മുഖേന സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ.
അപേക്ഷകർ പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനയുണ്ട്. കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തം വാർഷിക വരുമാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം. ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം മുൻപ് ലഭിച്ചവർ ഈ പദ്ധതിക്ക് അർഹരല്ല.
അർഹതയുള്ള വിദ്യാർഥികൾ സ്ഥാപന മേധാവി മുഖേനയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷാ നടപടികൾ പൂർണമായും ഓൺലൈനായാണ് നടക്കുക. വിദ്യാർഥികൾ ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷ നൽകണം.
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മാർച്ച് 31 ആണ്. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഫോൺ: 0471-2737100. വെബ്സൈറ്റ്: www.scdd.kerala.gov.in.