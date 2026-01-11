Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    PSC/UPSC
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 8:39 AM IST

    പി.എസ്.സി അറിയിപ്പുകൾ

    പരീക്ഷ
    പി.എസ്.സി അറിയിപ്പുകൾ
    തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ എൻജിനീയറിങ് അസിസ്റ്റൻറ് ഗ്രേഡ്‌ 2 (കാറ്റഗറി നമ്പർ 362/2025, 223/2025-പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗം), തസ്തികയിലേക്ക് ജനുവരി 12 ന് രാവിലെ ഏഴ്‌ മുതൽ 8.50 വരെ ഒ.എം.ആർ. പരീക്ഷ നടത്തും.വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ്) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 99/2025) തസ്തികയിലേക്ക്ജനുവരി 16 ന് രാവിലെ ഏഴ്‌ മുതൽ 8.50 വരെ ഒ.എം.ആർ. പരീക്ഷ നടത്തും.

    കേരള പൊലീസ് വകുപ്പിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്‌ അസിസ്റ്റൻറ് (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗം) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 293/2025) തസ്തികയിലേക്ക് ജനുവരി 17 ന് രാവിലെ 10.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20 വരെ ഒ.എം.ആർ. പരീക്ഷ നടത്തും.

    കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 357/2025) തസ്തികയിലേക്ക് ജനുവരി 19 ന് രാവിലെ ഏഴ്‌ മുതൽ 8.50 വരെ ഒ.എം.ആർ. പരീക്ഷ നടത്തും.വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിൽ കെയർ ടേക്കർ (മെയിൽ, ഫീമെയിൽ) (കാറ്റഗറി നമ്പർ 45/2025, 46/2025, 586/2024, 647/2024, 648/2024, 129/2025, 130/2025) തസ്തികയിലേക്ക് ജനുവരി 21ന് ഏഴ്‌ മുതൽ 8.50 വരെ ഒ.എം.ആർ. പരീക്ഷ നടത്തും.ഉദ്യോഗാർഥികൾ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌തെടുക്കണം.

