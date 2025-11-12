Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightPSC/UPSCchevron_rightസർക്കാർ ജോലി...
    PSC/UPSC
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 12:22 PM IST

    സർക്കാർ ജോലി വേണ്ടേ...; 54 തസ്തികകളിലേക്ക് പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനം വരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    യൂനിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്‍റ്, എസ്.ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തസ്തികകളിലേക്കാണ് വിജ്ഞാപനം
    സർക്കാർ ജോലി വേണ്ടേ...; 54 തസ്തികകളിലേക്ക് പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനം വരുന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: യൂനിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അസിസ്റ്റന്‍റ്, പൊലീസ് വകുപ്പിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉൾപ്പെടെ 54 തസ്തികകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പി.എസ്.സി തീരുമാനിച്ചു.

    ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് - സംസ്ഥാനതലം

    1. യൂനിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അസിസ്റ്റന്‍റ്

    2. ആംഡ് പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ട്രെയിനി (കാറ്റഗറി 1 - ഓപൺ മാർക്കറ്റ്, കാറ്റഗറി 2 - കോൺസ്റ്റാബുലറി).

    3. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പൊലീസ് ട്രെയിനി (കാറ്റഗറി 1 - ഓപൺ മാർക്കറ്റ്, കാറ്റഗറി 2 - മിനിസ്റ്റീരിയൽ, കാറ്റഗറി 3 - കോൺസ്റ്റാബുലറി)

    4. അസി. പ്രൊഫസർ ഇൻ നാച്ചുറൽ സയൻസ്.

    5.ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി.

    6. അസി. പ്രോഗ്രാമർ.

    7. സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേഷനിൽ ജൂനിയർ മാനേജർ (ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ്) - തസ്തികമാറ്റം മുഖേന.

    8. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഇൻ ജിയോളജി.

    9. നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ കെമിസ്ട്രി (ജൂനിയർ).

    10. അസിസ്റ്റന്‍റ് ജയിലർഗ്രേഡ് 1/സൂപ്രണ്ട്, സബ് ജയിൽ/സൂപ്പർവൈസർ, ഓപൺ പ്രിസൺ/സൂപ്പർവൈസർ ബോർസ്റ്റൽ സ്കൂൾ/ആർമർ, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കറക്ഷണൽ അഡ്മിനിസ്േട്രഷൻ/ലക്ചറർ, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കറക്ഷണൽ അഡ്മിനിസ്േട്രഷൻ/െട്രയിനിങ് ഓഫീസർ, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കറക്ഷണൽ അഡ്മിനിസ്േട്രഷൻ/സ്റ്റോർ കീപ്പർ, ഓപ്പൺ പ്രിസൺ (നേരിട്ടും തസ്തികമാറ്റം മുഖേനയും).

    11. െട്രയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ (ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ) - നേരിട്ടും തസ്തികമാറ്റം മുഖേനയും.

    12.റഫ്രിജറേഷൻ മെക്കാനിക്ക് (എച്ച്.ഇ.ആർ).

    13. ജൂനിയർ പെേട്രാളജിക്കൽ അനലിസ്റ്റ്.

    14. കുക്ക് േഗ്രഡ്-2

    15. മത്സ്യഫെഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ േപ്രാഗ്രാമർ.

    16. ഹൗസിങ് ബോർഡിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ േഗ്രഡ്-1/ഓവർസീയർ (സിവിൽ).

    17. ഓവർസീയർ േഗ്രഡ്-1 (സിവിൽ).

    18. സൂപ്പർവൈസർ (പേഴ്സണൽ ആൻറ് അഡ്മിനിസ്േട്രഷൻ).

    19. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ.

    20. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹെൽപ്പർ.

    21.സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്.

    22. റബർമാർക്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (ഫെർട്ടിലൈസർ) - പാർട്ട് 1 ജനറൽ കാറ്റഗറി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vacanciesCareer NewsPSC notificationkerala psc
    News Summary - PSC notification coming for 54 posts
    Similar News
    Next Story
    X