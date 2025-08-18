Begin typing your search above and press return to search.
    പി.എസ്​.സി പട്ടികയിൽനിന്ന്​ നിയമനമില്ല; സർക്കാർ കോളജുകളിൽ അധ്യാപക പുനർവിന്യാസം തുടങ്ങി സർക്കാർ

    പി.എസ്​.സി പട്ടികയിൽനിന്ന്​ നിയമനമില്ല; സർക്കാർ കോളജുകളിൽ അധ്യാപക പുനർവിന്യാസം തുടങ്ങി സർക്കാർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജോ​ലി​ഭാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ക​മെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 328 അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ഇ​ത​ര കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ന്ന ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച മോ​ഡ​ൽ ഡി​ഗ്രി കോ​ള​ജി​ലെ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ഇ​ത​ര കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ക​മെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​വ​രെ പു​ന​ർ​വി​ന്യ​സി​ച്ച്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന്​ ജ്യോ​ഗ്ര​ഫി, തൃ​ശൂ​ർ സി. ​അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ൻ ഗ​വ. കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന്​ സൈ​ക്കോ​ള​ജി, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ഗ​വ. കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന്​ കൊ​മേ​ഴ്​​സ്, മൊ​കേ​രി ഗ​വ. കോ​ള​ജ്, മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ഗ​വ. കോ​ള​ജ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, പ​ട്ടാ​മ്പി ഗ​വ. സം​സ്കൃ​ത കോ​ള​ജ്, ചാ​ല​ക്കു​ടി ഗ​വ. കോ​ള​ജ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ മ​ല​യാ​ളം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഓ​രോ അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളാ​ണ്​ വ​യ​നാ​ട്​ മോ​ഡ​ൽ ഡി​ഗ്രി കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക്​ പു​ന​ർ​വി​ന്യ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ്​ കോ​ള​ജി​ൽ അ​ധി​ക​മെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക പ​റ​വൂ​ർ ഗ​വ. കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    വി​വി​ധ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ വി​ര​മി​ക്ക​ൽ വ​ഴി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്കും പി.​എ​സ്.​സി വ​ഴി​യു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ പ​ക​രം അ​ധി​ക​മാ​യി​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ൾ പു​ന​ർ​വി​ന്യ​സി​ച്ചാ​ണ്​ നി​ക​ത്തു​ന്ന​ത്. 2020 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ജോ​ലി​ഭാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി എ​ല്ലാ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ​ക്കും ആ​ഴ്ച​യി​ൽ 16 മ​ണി​ക്കൂ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി.

    നേ​ര​ത്തേ ആ​ദ്യ ത​സ്തി​ക​ക്ക്​ 16 മ​ണി​ക്കൂ​റും അ​തേ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാം ത​സ്തി​ക​ക്ക്​ അ​ധി​ക​മാ​യി ഒ​മ്പ​ത്​ മ​ണി​ക്കൂ​റും മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം ത​സ്തി​ക​ക്കും 16 മ​ണി​ക്കൂ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി. 16 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കു​റ​വു​ള്ള ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ഗ​സ്റ്റ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​നം മ​തി​യെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി.

    ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ പി.​ജി അ​ധ്യാ​പ​നം ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​ർ​ക്ക്​​ലോ​ഡാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന വെ​യ്​​റ്റേ​ജും എ​ടു​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞു. ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​ർ​ക്ക്​​ലോ​ഡ് 16 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ൾ അ​ധി​ക​മാ​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ പി.​എ​സ്.​സി റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക​ക​ൾ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​യി.

    ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ അ​ധി​ക​മെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ പു​ന​ർ​വി​ന്യ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ത്ത്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 2500ഓ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളാ​ണ്​ ജോ​ലി​ഭാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ലൂ​ടെ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​ത്. ​

    News Summary - No appointments from PSC list
