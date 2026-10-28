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    നിഫ്റ്റി-2027: ഫാഷൻ ടെക്നോളജി പ്രവേശന പരീക്ഷ ജനുവരി 10ന്; അപേക്ഷ നവംബർ 16നകം

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    അഡ്മിഷൻ ബി.ഡെസ്, ബി.എഫ് ടെക്, എം.ഡെസ്, എം.എഫ്.എം, എം.എഫ് ടെക് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ
    നിഫ്റ്റി-2027: ഫാഷൻ ടെക്നോളജി പ്രവേശന പരീക്ഷ ജനുവരി 10ന്; അപേക്ഷ നവംബർ 16നകം
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    രാജ്യത്തെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ (നിഫ്റ്റ്) 20 കാമ്പസുകളിലായി നടത്തുന്ന വിവിധ യു.ജി, പി.ജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ (നിഫ്റ്റി 2027) ജനുവരി 10ന് ദേശീയതലത്തിൽ നടത്തും. നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിക്കാണ് പരീക്ഷാ ചുമതല.

    പ്രോഗ്രാമുകൾ: ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈൻ (ബി.ഡെസ്) നാലു വർഷം, സ്​പെഷലൈസേഷനുകൾ- ഫാഷൻ കമ്യൂണിക്കേഷൻ, അക്സാസകറി ഡിസൈൻ, ഫാഷൻ ഡിസൈൻ, നിറ്റ്​വയർ ഡിസൈൻ, ലതർ ഡിസൈൻ, ടെക്സ്റ്റയിൽ ഡിസൈൻ, ഫാഷൻ ഇന്റീരിയേഴ്സ്

    യോഗ്യത: ഹയർ സെക്കൻഡറി / പ്ലസ്ടു / തത്തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന്/നാലുവർഷ അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമ

    • ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി (ബി.​എഫ് ടെക്) നാലു വർഷം, യോഗ്യത- പ്ലസ്ടു ഡിപ്ലോമ /തത്തുല്യം. യു.ജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി 24 വയസ്സ്. എസ്.സി/ എസ്.ടി/പി.ഡബ്ല്യു.ബി.ഡി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇളവുണ്ട്.
    • മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസൈൻ (എം.ഡെസ്), രണ്ടു വർഷം, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫാഷൻ മാനേജ്മെന്റ് (എം.എഫ്.എം) രണ്ടുവർഷ, യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ എൻ.ഐ.എഫ്.ടി/ എൻ.ഐ.ഡി ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ.
    • മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി, രണ്ടുവർഷം, യോഗ്യത: ബി.എഫ് ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി.ഇ/ബി.ടെക് (മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പ്രായപരിധിയില്ല).

    പ്രവേശന പരീക്ഷ: കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ജനറൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (ഗാട്ട്), പേനയും പേപ്പറും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയേറ്റിവ് എലിബിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കാറ്റ്) എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുതരം ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത്.

    • ബി.ഡെസ് ​പ്രോഗ്രാമിന് ഗാട്ട്, കാറ്റ് എന്നീ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളിലും യോഗ്യത നേടുന്നതോടൊപ്പം സിറ്റുവേഷൻ ടെസ്റ്റിലും വിജയിക്കണം.
    • ബി.എഫ് ടെക് പ്രോഗ്രാമിന് ഗാട്ട് യോഗ്യത നേടിയാൽ മതി.
    • എം.ഡെസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഗാട്ടും കാറ്റും വിജയിച്ച് വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം നേരിടണം. എം.എഫ്.എം, എം.എഫ് ടെക് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഗാട്ട് യോഗ്യത നേടി ഇന്റർവ്യൂ അഭിമുഖീകരിക്കണം.

    പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം: കേരളത്തിൽ എറണാകുളം / ആലപ്പുഴ / കോട്ടയം / കൊച്ചി / കണ്ണൂർ / കൊല്ലം / മലപ്പുറം / പാലക്കാട് / കോഴിക്കോട് / തിരുവനന്തപുരം / തൃശൂർ നഗരങ്ങളിൽ

    രജിസ്ട്രേഷൻ, ഫീസ്: ടെസ്റ്റ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് നിർദേശാനുസരണം ഓൺലൈനിൽ നവംബർ 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 5000 രൂപ ലേറ്റ് ഫീസോടുകൂടി നവംബർ 21 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷയിൽ തെറ്റുതിരുത്താൻ നവംബർ 22-25 വരെ സൗകര്യമുണ്ടാകും.

    അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് www.nta.ac.inൽ നിന്നും ജനുവരി നാലിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

    നിഫ്റ്റ് കാമ്പസുകൾ: കണ്ണൂർ, ചെന്നൈ, ബംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, ഭോപാൽ, ഭുവനേശ്വർ, ദാമൻ, ഗാന്ധിനഗർ, ജോസ്പൂർ, കാൻഗ്ര, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, ന്യൂഡൽഹി, പഞ്ച്കുള, പട്ന, റായ്ബറേലി, റായ്പൂർ, ഷില്ലോങ്, ശ്രീനഗർ, വാരാണസി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്.

    വിശദവിവരങ്ങൾ: https://exams.nta.nic.in/niftee

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    News Summary - NIFT 2027 Entrance Exam
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