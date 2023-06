ജൂണ്‍ 15 നകം ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം : ഈ അദ്ധ്യയന വർഷം ജൂണ്‍ 15 നകം അർഹരായ എല്ലാ‍ പട്ടികജാതി-വർഗ ഒ.ഇ.സി. വിദ്യാർഥികള്‍ക്കും ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍. സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നു മുതല്‍ പത്തുവരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ പട്ടികജാതി-വർഗ, ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗം വിദ്യാഥികള്‍ക്കും ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി 64 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ലപ്സം ഗ്രാന്റിന് അര്‍ഹരായ വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഇ-ഗ്രാന്റ് പോര്‍ട്ടലില്‍ ജൂണ്‍ 10നകം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദേശം സ്കൂള്‍ മേധാവികള്‍ക്ക് നല്‍കി. ജൂണ്‍ 15നകം ഗ്രാന്റ് വിതരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. Show Full Article

