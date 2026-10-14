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    ജയ്പൂർ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർ​വേദയിൽ ബി.ഫാം (ആയുർവേദ) സീറ്റുകൾ 20; അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 23 വരെ

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    ജയ്പൂർ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർ​വേദയിൽ ബി.ഫാം (ആയുർവേദ) സീറ്റുകൾ 20; അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 23 വരെ
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    കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിനുകീഴിലെ ഡീംഡ് ടു ബി യൂനിവേഴ്സിറ്റിയായ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ, ജയ്പൂർ 2026-27 വർഷം നടത്തുന്ന ബി.ഫാം (ആയുർവേദ) കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 20 സീറ്റുകളുണ്ട്.

    ക്ലാസിക്കൽ ആയുർവേദ വിജ്ഞാനവും സമകാലീന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള നാലുവർഷത്തെ റഗുലർ കോഴ്സിൽ ആയുർവേദം, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ്, ഫാർമ​കോഗ്നസി, ഡ്രഗ് ടെക്നോളജി, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മുതലായ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും. വിജയകരമായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ആയുർവേദ ഫാർമസിസ്റ്റ്, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടിവ്, ബിൽകെയർ പ്രഫഷനൽ മുതലായ തൊഴിൽ സാധ്യതകളാണുള്ളത്.

    അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 23.

    യോഗ്യത: ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി വിഷയങ്ങൾക്ക് മൊത്തം 50 ശതമാനം മാ​ർക്കിൽ കുറയാ​തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി /പ്ലസ് ടു/തത്തുല്യ ബോർഡ് പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം. (ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിന് 45 ശതമാനം, എസ്.സി /എസ്.ടി /ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 40 ശതമാനം മാർക്ക് മതി). പ്രായം 2026 ഡിസംബർ 31ന് 17 വയസ്സ് തികയണം. അപേക്ഷാഫീസ് 1500 രൂപ.

    അഡ്മിഷൻ: ജയ്പൂർ, നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ നവംബർ 15ന് നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഡ്മിഷൻ. മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് 21ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. നവംബർ 23-28നകം പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഡിസംബർ ഒന്നിന് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും.

    വിശദവിവരങ്ങൾ: www.nia.nic.in

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    News Summary - Jaipur Ayurveda BPharm Seats
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