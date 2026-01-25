Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career & Education
    25 Jan 2026 1:17 PM IST
    25 Jan 2026 1:17 PM IST

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച ത​യാറെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ടി​പ്‌​സു​ക​ള്‍

    സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി. പ​രീ​ക്ഷ എ​ന്ന് കേ​ള്‍ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ത​ന്നെ ചെ​റി​യ പേ​ടി​യും സ​മ്മ​ര്‍ദ്ദ​വും തോ​ന്നു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്താ​ല്‍ ഈ ​സ​മ്മ​ര്‍ദ്ദ​ത്തെ ന​മു​ക്ക് ഈ​സി​യാ​യി ത​ര​ണം ചെ​യ്യാം. പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ മി​ക​ച്ച ഫ​ലം നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ഉ​യ​ര്‍ന്ന മാ​ര്‍ക്ക്, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ള്‍, സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടു​ള്ള താ​ര​ത​മ്യം, ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​രീ​ക്ഷാ സ​മ​യ​ത്ത് ടെ​ന്‍ഷ​നും സ​മ്മ​ര്‍ദ്ദ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ ഓ​ര്‍ക്കു​ക, പ​രീ​ക്ഷ ഒ​രു ജീ​വി​ത​വി​ധി​യ​ല്ല, അ​ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു ഘ​ട്ടം മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ചി​ട്ട​യാ​യ പ​ഠ​ന​ക്ര​മം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക: ദി​വ​സ​വും ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക. എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സ​മ​യം ന​ല്‍കു​ക. പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​മ​യം ന​ല്‍കു​ക. ഒ​രു ദി​വ​സം ഒ​രേ വി​ഷ​യം മാ​ത്രം പ​ഠി​ക്കാ​തെ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ മി​ക്‌​സ് ചെ​യ്ത് പ​ഠി​ക്കു​ക. അ​ത് മ​ടു​പ്പ് ത​ട​യു​ക​യും എ​ന​ര്‍ജി നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ചെ​റി​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ള്‍ എ​ടു​ക്കു​ക: 45-50 മി​നി​റ്റ് പ​ഠി​ച്ചാ​ല്‍ 5-10 മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള എ​ടു​ക്കു​ക. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ക, വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ബ്രീ​ത്തി​ങ് വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്യു​ക.

    ന​ല്ല ഉ​റ​ക്ക​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക:

    ദി​വ​സ​വും 7-8 മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ ഉ​റ​ങ്ങു​ക. പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ ത​ലേ​ദി​വ​സം ഉ​റ​ക്കം കു​റ​ച്ചാ​ല്‍ പ​ഠി​ച്ച​ത് മ​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. പ​ഴ​ങ്ങ​ള്‍, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ള്‍, ബ​ദാം, ഓ​ട്‌​സ്, മു​ട്ട, മ​ത്സ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക. ഫാ​സ്റ്റ് ഫു​ഡും അ​ധി​ക പ​ഞ്ച​സാ​ര​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.

    സ​മ്മ​ര്‍ദ്ദം കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ളു​പ്പ വ​ഴി​ക​ള്‍

    ദി​വ​സ​വും 5-10 മി​നി​റ്റ് ധ്യാ​നം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ബ്രീ​ത്തി​ങ് വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ക

    ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പാ​ട്ട് കേ​ള്‍ക്കു​ക, ന​ട​ക്കു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ കു​റ​ച്ച് നേ​രം സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക

    പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് നെ​ഗ​റ്റീ​വാ​യി ചി​ന്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക. ‘ഞാ​ന്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​മി​ച്ചു’ എ​ന്ന് സ്വ​യം പ​റ​യു​ക

    പ​രീ​ക്ഷാ ഹാ​ളി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍

    ചോ​ദ്യ​പ്പേ​പ്പ​ര്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ വാ​യി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ത്രം എ​ഴു​താ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങു​ക

    എ​ളു​പ്പ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ദ്യം എ​ഴു​തി ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക

    സ​മ​യം നോ​ക്കി എ​ഴു​തു​ക. അ​വ​സാ​ന 10 മി​നി​റ്റ് റി​വി​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക

    ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ചോ​ദ്യം ക​ണ്ടാ​ല്‍ ആ​ഴ​ത്തി​ല്‍ ശ്വാ​സം എ​ടു​ത്ത് ശാ​ന്ത​രാ​കു​ക

    ഓ​ര്‍ക്കു​ക മു​ഴു​വ​ന്‍ മാ​ര്‍ക്ക​ല്ല, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ ശേ​ഷ​വും ജീ​വി​തം തു​ട​രു​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യും.

    മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ​ടും അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ടും തു​റ​ന്ന് സം​സാ​രി​ക്കു​ക. അ​വ​ര്‍ നി​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്.

    പ​രീ​ക്ഷ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഒ​രു സ്റ്റെ​പ്പ് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​തി​നെ ഭ​യ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ന​ന്നാ​യി പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചാ​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ഉ​യ​ര്‍ന്ന വി​ജ​യം നേ​ടാ​ന്‍ എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും ക​ഴി​യും.

