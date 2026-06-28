യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് സൗജന്യ ബിരുദപഠനം; യാഥാർഥ്യങ്ങളും സാധ്യതകളും

യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് സൗജന്യ ബിരുദപഠനം; യാഥാർഥ്യങ്ങളും സാധ്യതകളുംtext_fields
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രവാസി വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് മികച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ, സുരക്ഷിതമായ ഒരു രാജ്യത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നത്. ഈയൊരു അന്വേഷണം പലപ്പോഴും ചെന്നെത്തുന്നത് ഐക്യ അറബ് എമിറേറ്റുകളിലാണ് (യു.എ.ഇ). ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന ഖ്യാതി, മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സർവകലാശാലകൾ എന്നിവയെല്ലാം യു.എ.ഇയെ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാക്കി മാറ്റുന്നു. എന്നാൽ, ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവ് പലരെയും പിന്നോട്ട് വലിക്കാറുണ്ട്. ‘യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് സൗജന്യമായി ബിരുദപഠനം നടത്താൻ സാധിക്കുമോ?’ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയേറുന്നത് ഇവിടെയാണ്.
ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണമായും സൗജന്യമല്ല. സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തദ്ദേശീയരായ എമിറാത്തി വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് പ്രധാനമായും സൗജന്യ പഠനമൊരുക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കൃത്യമായ ആസൂത്രണം, മികച്ച അക്കാദമിക് നിലവാരം, പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലെ മികവ് എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണമായും സൗജന്യമായോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ചെലവിലോ പ്രവാസികൾക്കും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. നൂറ് ശതമാനം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ ഫീസിളവ് നൽകുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങൾ യു.എ.ഇയിലുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, യു.എ.ഇയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും, അവ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാമെന്നും, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കാം
1. എന്തുകൊണ്ട് ഉപരിപഠനത്തിനായി യു.എ.ഇ തിരഞ്ഞെടുക്കണം?
സ്കോളർഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് യു.എ.ഇ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സുരക്ഷിതത്വം: രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കുറ്റകൃത്യ നിരക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് യു.എ.ഇ. പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഇവിടെയുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലകളുടെ സാന്നിധ്യം: അമേരിക്ക, യു.കെ, ആസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളുടെ കാമ്പസുകൾ ദുബൈ, അബൂദബി, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ട് (ഉദാ: NYU, Heriot-Watt, Wollongong, BITS Pilani). വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സ്വന്തം വീടിനടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽനിന്ന് കുറഞ്ഞ യാത്രാദൂരത്തിലോ ലഭിക്കുന്നു.
സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം: 200ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ താമസിക്കുന്ന യു.എ.ഇ, വിദ്യാർഥികൾക്ക് വലിയൊരു ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോഷർ നൽകുന്നു.
തൊഴിലവസരങ്ങളും ഗോൾഡൻ വിസയും: പഠനശേഷം മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങൾ യു.എ.ഇയിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പഠനത്തിൽ അസാധാരണ മികവ് പുലർത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് 10 വർഷത്തെ ഗോൾഡൻ വിസ യു.എ.ഇ സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് കരിയറിന് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്.
2. യു.എ.ഇയിലെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ
പ്രവാസി വിദ്യാർഥികൾക്ക് യു.എ.ഇയിൽ ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളെ പ്രധാനമായും നാലായി തിരിക്കാം:
1. Need-based Financial Aid (സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവ): വിദ്യാർഥിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാട് വിലയിരുത്തി നൽകുന്നവ.
2. Merit-based Scholarships (പഠന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവ): പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലെ റാങ്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകുന്നവ.
3. Government/Ruler's Scholarships (സർക്കാർ/ഭരണാധികാരികൾ നൽകുന്നവ): രാജ്യത്തെ മികച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഭരണകൂടം നേരിട്ട് നൽകുന്നവ.
4. Extracurricular/Sports Scholarships (കായിക-കലാ മികവുകൾക്കുള്ളവ): സ്പോർട്സ്, കല, നേതൃപാടവം എന്നിവ പരിഗണിച്ച് നൽകുന്നവ.
ഇവ ഓരോന്നും വിശദമായി താഴെ നൽകുന്നു.
3. പൂർണമായും സൗജന്യ പഠനം:
യു.എ.ഇയിൽ ഒരു പ്രവാസി വിദ്യാർഥിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകുന്ന രണ്ട് പ്രധാന സർവകലാശാലകളുണ്ട്. ഇവയിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും, അസാധാരണ മികവുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇത് സുവർണാവസരമാണ്.
A. ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അബൂദബി (NYU Abu Dhabi)
യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് പൂർണമായും സൗജന്യമായി പഠിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണിത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച 'Need-blind/Need-based' സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന കാമ്പസുകളിൽ ഒന്നാണിത്.
എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? വിദ്യാർഥിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം, പഠനത്തിനായുള്ള മുഴുവൻ ട്യൂഷൻ ഫീസ്, താമസം, ഭക്ഷണം, പുസ്തകങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ ചെലവുകൾക്കുള്ള സ്റ്റൈപ്പൻഡ്, കൂടാതെ വർഷത്തിൽ നാട്ടിൽ പോയി വരാനുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാം യൂനിവേഴ്സിറ്റി വഹിക്കും.
ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക? അക്കാദമിക് രംഗത്ത് മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരും, നേതൃപാടവമുള്ളവരും, സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്.
എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലകളിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന 'Common App' വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി 'CSS Profile' സമർപ്പിക്കണം. മികച്ച SAT സ്കോർ, മികച്ച ലേഖനം (Personal Essay), അധ്യാപകരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്നിവ നിർബന്ധമാണ്.
B. ഖലീഫ യൂനിവേഴ്സിറ്റി (Khalifa University, Abu Dhabi)
എഞ്ചിനീയറിങ്, സയൻസ്, മെഡിസിൻ എന്നീ മേഖലകളിൽ യു.എ.ഇയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സർവകലാശാലയാണ് ഖലീഫ യൂനിവേഴ്സിറ്റി. ഇവർ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികൾക്കായി President's Scholarship എന്ന പേരിൽ മികച്ചൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? 100 ശതമാനം ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇളവ് ലഭിക്കും. അതായത് പഠനം തികച്ചും സൗജന്യം. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ താമസ സൗകര്യവും ലഭിച്ചേക്കാം.
യോഗ്യത: പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിൽ (പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ്, മാത്സ് വിഷയങ്ങളിൽ) വളരെ ഉയർന്ന മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ, EmSAT (Emirates Standardized Test) അല്ലെങ്കിൽ SAT പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച സ്കോർ, ഉയർന്ന IELTS/TOEFL സ്കോർ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.
4. മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ (Merit-Based Scholarships)
യു.എ.ഇയിലെ മിക്ക സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളും വിദ്യാർഥികളുടെ ഹൈസ്കൂൾ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫീസിൽ വലിയ ഇളവുകൾ നൽകാറുണ്ട്. 10 ശതമാനം മുതൽ 100 ശതമാനം വരെ ഫീസിളവ് ഈ രീതിയിൽ നേടാം. യു.എ.ഇയിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിക്ക സാധാരണ വിദ്യാർഥികളും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇത്തരം സ്കോളർഷിപ്പുകളെയാണ്.
5. യു.എ.ഇ സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക സ്കോളർഷിപ്പുകൾ
യുഎഇയിൽ തന്നെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചില പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്.
Top Performers Award: യു.എ.ഇ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സിലബസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സിലബസുകളിലോ (CBSE, ICSE, British) രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം പ്രത്യേക സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട്. ഇതുവഴി സർക്കാർ സർവകലാശാലകളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്: UAE University, Zayed University) സൗജന്യമായി പഠിക്കാൻ ഈ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാധിക്കും.
Golden Visa for Outstanding Students: ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 95 ശതമാനം മാർക്ക് നേടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും, സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 3.75 GPA യോടെ ബിരുദം നേടുന്നവർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും 10 വർഷത്തെ ഗോൾഡൻ വിസക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഇത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരങ്ങളിലൊന്നാണ്.
6. മറ്റ് പ്രധാന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ
പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്കും യു.എ.ഇയിൽ സ്കോളർഷിപ്പുകളുണ്ട്.
സ്പോർട്സ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ (Sports Scholarships): ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ കായിക ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് അമിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹെരിയറ്റ്-വാട്ട്, UOWD തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പസുകൾ 50% വരെ ഫീസിളവ് നൽകാറുണ്ട്. സർവ്വകലാശാലയുടെ സ്പോർട്സ് ടീമുകളിൽ അംഗമാകുക എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ.
സിബ്ലിങ് ഡിസ്കൗണ്ട് (Sibling Discount): ഒരേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസിൽ 10 ശതമാനം മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും. മിക്കവാറും എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാണ്.
ഏർലി ബേർഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്: അഡ്മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുകയും ഫീസ് അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് 5 ശതമാനം മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ ഇളവ് ലഭിക്കാറുണ്ട്.
7. സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയെടുക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ
സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് വലിയ മത്സരമുള്ളതിനാൽ അവസാന നിമിഷമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫലം കണ്ടേക്കില്ല. എങ്ങനെ കൃത്യമായി തയ്യാറെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം:
ഘട്ടം 1: അക്കാദമിക് പ്രൊഫൈൽ ശക്തമാക്കുക
സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡം നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ മാർക്കാണ്. ഒൻപതാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മാർക്കുകൾ (High School Transcripts) മിക്ക സർവ്വകലാശാലകളും പരിശോധിക്കും. കുറഞ്ഞത് 90 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുകളിൽ മാർക്ക് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക.
ഘട്ടം 2: യോഗ്യതാ പരീക്ഷകൾ (Standardized Tests)
IELTS / TOEFL: ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച സ്കോർ നേടുക (IELTS-ൽ 6.5 അല്ലെങ്കിൽ 7 ന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പ് സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും).
SAT: അമേരിക്കൻ, സർക്കാർ സർവകലാശാലകളിൽ (NYU, AUS, Khalifa) അപേക്ഷിക്കാൻ SAT സ്കോർ വളരെ സഹായകമാണ്. 1350-ന് മുകളിൽ സ്കോർ ലക്ഷ്യം വെക്കുക.
EmSAT: യു.എ.ഇയിലെ സർക്കാർ സർവകലാശാലകളിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്, മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് EmSAT പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
ഘട്ടം 3: പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ (Extracurricular Profile)
പുസ്തകപ്പുഴുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ന് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് എന്ത് കഴിവുകളുണ്ട് എന്ന് സർവകലാശാലകൾ നോക്കും.
സ്കൂൾ ക്ലബുകളിലെ നേതൃസ്ഥാനം.
സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ.
സയൻസ് ഫെയറുകൾ, ഡിബേറ്റുകൾ, കോഡിങ് ഹാക്കത്തോണുകൾ എന്നിവയിലെ പങ്കാളിത്തം.
ഘട്ടം 4: മികച്ച അപേക്ഷ തയാറാക്കുക.
ലേഖനം (Personal Statement / Essay): നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും, എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്നും, സർവകലാശാലക്ക് നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ടെന്നും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ലേഖനം തയാറാക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം.
റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്ററുകൾ (Letters of Recommendation): നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയാവുന്ന, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന അധ്യാപകരിൽ നിന്നോ പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിന്നോ മികച്ച റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്ററുകൾ വാങ്ങുക.
ഘട്ടം 5: സമയബന്ധിതമായി അപേക്ഷിക്കുക
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണിത്. കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ആരംഭിക്കും (ഉദാഹരണത്തിന്, 2027 സെപ്റ്റംബറിൽ പഠനം തുടങ്ങാൻ 2026 നവംബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ അപേക്ഷിക്കണം). യൂനിവേഴ്സിറ്റികളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിരന്തരം പരിശോധിച്ച് അപേക്ഷകളുടെ അവസാന തീയതി ഓർമിച്ചുവെക്കുക.
8. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെലവുകളും സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണവും
ഒരു സർവ്വകലാശാല 100 ശതമാനം ‘ട്യൂഷൻ ഫീസ് സ്കോളർഷിപ്പ്’ നൽകിയാലും വിദ്യാർഥിക്ക് ചില ചെലവുകൾ ബാധ്യതയായി വരാം. രക്ഷിതാക്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്ലാനിങ് നടത്തണം.
താമസം (Accommodation): യു.എ.ഇയിൽ താമസച്ചെലവ് കൂടുതലാണ്. യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലുകൾക്കോ പുറത്തുള്ള താമസത്തിനോ പ്രതിവർഷം വലിയൊരു തുക ചിലവാകും (ശരാശരി 20,000 മുതൽ 50,000 ദിർഹം വരെ).
വിസയും ഇൻഷുറൻസും: വിദ്യാർഥിക്ക് യു.എ.ഇയിൽ റെസിഡന്റ് വിസ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ എടുക്കണം. ഇതിനും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിനും പ്രത്യേക ഫീസ് നൽകേണ്ടി വരും.
ഭക്ഷണവും യാത്രാച്ചെലവും: ദുബൈ മെട്രോയിലോ ബസുകളിലോ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക കൺസഷൻ ലഭിക്കുമെങ്കിലും, ദൈനംദിന ചെലവുകൾ മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പാർട്ട്-ടൈം ജോലികൾ (Earn While You Learn)
യു.എ.ഇ സർക്കാർ അടുത്തിടെ വരുത്തിയ നിയമമാറ്റങ്ങൾ പ്രകാരം, 15 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ (Part-time jobs / Internships) അനുമതിയുണ്ട്. ഇതിനായി ലേബർ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക പെർമിറ്റ് എടുക്കണം. ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം പോക്കറ്റ് മണിയും ദൈനംദിന ചെലവുകളും കണ്ടെത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിക്കും. ഇത് സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറക്കാൻ വലിയൊരു പരിധി വരെ സഹായിക്കും.
യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് ബിരുദപഠനം പൂർണമായും സൗജന്യമല്ലെങ്കിലും, അസാധ്യമല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ന്യൂയോർക്ക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി അബൂദബിയെപ്പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചാൽ ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ പഠിക്കാം. അല്ലാത്തപക്ഷം, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ മികച്ച മാർക്കിന്റെ പിൻബലത്തിൽ 50 ശതമാനം മുതൽ 100 ശതമാനം വരെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇളവുകളോടെ യു.എ.ഇയിലെ സ്വകാര്യ കാമ്പസുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കാം.
രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർഥികളും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ഇതിനായുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങുക. ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പഠിക്കുകയും, ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും വെബ്സൈറ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ, സുരക്ഷിതമായ യു.എ.ഇയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപരിപഠന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാം.
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