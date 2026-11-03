യുജിസി നെറ്റ് ഡിസംബർ 2026; അപേക്ഷ തിരുത്താൻ അവസരം നവംബർ 4 വരെ

യുജിസി നെറ്റ് ഡിസംബർ 2026; അപേക്ഷ തിരുത്താൻ അവസരം നവംബർ 4 വരെtext_fields
യുജിസി നെറ്റ് ഡിസംബർ 2026 പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷയിലെ തെറ്റ് തിരുത്താൻ അവസരം നൽകി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ). അപേക്ഷയിലെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റുകൾ മാത്രമേ തിരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും എൻടിഎ അറിയിച്ചു.
തിരുത്താനുള്ള അവസരം നവംബർ 4 രാത്രി 11.50 വരെയാണ്. ഉദ്യോഗാർഥികൾ ugcnet.nta.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് തെറ്റുകൾ തിരുത്തേണ്ടത്. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ Application Correction for UGC NET December 2026 എന്ന ലിങ്ക് വഴി പ്രവേശിക്കണം. അപേക്ഷാ നമ്പറും ജനന തീയതിയും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം.
അപേക്ഷകന്റെ പേര്, പിതാവിന്റെ പേര്, മാതാവിന്റെ പേര് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ തിരുത്താൻ അനുവാദമുള്ളൂ. മൂന്നും തിരുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇതിനായി അധിക ഫീസ് നൽകേണ്ടതുമില്ല. മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ വിലാസം, സ്ഥിര വിലാസം, ഫോട്ടോ, ഒപ്പ് എന്നിവ തിരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും എൻടിഎ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ആദ്യം വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി തിരുത്തൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. തുടർന്ന് അപേക്ഷാ നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. പിന്നീട് തെറ്റുള്ള വിവരം തിരുത്തി പരിശോധിച്ച ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. തിരുത്തിയ അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം.
അവസാന ദിവസം സെർവർ തിരക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നേരത്തെ തന്നെ തിരുത്തൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും എൻടിഎ അറിയിച്ചു. ഇതിന് ശേഷം മറ്റൊരു അവസരം ഉണ്ടാകില്ല.