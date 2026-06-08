Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightExamschevron_rightയു.ജി.സി നെറ്റ്;...
    Exams
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 5:48 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 5:48 PM IST

    യു.ജി.സി നെറ്റ്; ജൂണിലെ പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, തീയതികൾ അറിയാം

    text_fields
    bookmark_border
    UGC Net exam
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: യു.ജി.സി നെറ്റ് ജൂൺ 2026 സെഷന്റെ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂൾ ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ) പുറത്തിറക്കി. ജൂൺ 22 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷകൾ നടക്കുക.

    കൊമേഴ്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ജൂൺ 24, കൊമേഴ്സ് ജൂൺ 24, ഇംഗ്ലീഷ് ജൂൺ 25, ഹിസ്റ്ററി ജൂൺ 25 എന്നിങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷാ തീയതി. 85 വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുക. ഈ വിഷയങ്ങളുടെ തീയതികൾ എൻ.ടി.എ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് എൻ.ടി.എ അറിയിച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും മാ​ന​വി​ക-​ഭാ​ഷാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും ജൂ​നി​യ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പോ​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​ന​ത്തി​നും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നും പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള യു.​ജി.​സി ദേ​ശീ​യ യോ​ഗ്യ​താ നി​ർ​ണ​യ പ​രീ​ക്ഷയാണ് യു.ജി.സി നെറ്റ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുക.

    രണ്ട് പേപ്പറുകളായാണ് പരീക്ഷ നടക്കുക. എ​ല്ലാ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ബ്ജ​ക്ടി​വ് മ​ൾ​ട്ടി​പ്ൾ ചോ​യ്സ് മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷാ ഘ​ട​ന​യും സി​ല​ബ​സും വെബ്സൈറ്റിൽ ല​ഭി​ക്കും. ഓരോ ശരിയുത്തരത്തിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതം നൽകും. തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കില്ല. ഉത്തരം നൽകാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കും മാർക്ക് കുറക്കില്ല.

    പരീക്ഷ നടക്കുന്ന നഗരം സംബന്ധിച്ച സ്ലിപ്പും അഡ്മിറ്റ് കാർഡും പരീക്ഷക്ക് 10 ദിവസം മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് എൻ.ടി.എ അറിയിച്ചു. ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് പരീക്ഷാ തീയതികളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ https://ugcnet.nta.nic.in ൽ ലഭിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:net examscheduleUGC NET Exam
    News Summary - UGC NET 2026 exam Schedule Marking Scheme
    Similar News
    Next Story
    X