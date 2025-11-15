Begin typing your search above and press return to search.
    Exams
    date_range 15 Nov 2025 9:39 AM IST
    date_range 15 Nov 2025 9:39 AM IST

    പി.എസ്.സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

    റിസർച്ച് ഓഫിസർ, പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, ലാസ്റ്റ് ​ഗ്രേഡ് സർവന്റ്സ്
    psc
    കേരള പി.എസ്.സി

    ഓൺലൈനിൽ ഡിസംബർ മൂന്നുവരെ അപേക്ഷിക്കാം

    കേരള പബ്ലിക് സർവിസ് കമീഷൻ (പി.എസ്.സി) കാറ്റഗറി നമ്പർ 414 മുതൽ 437/2025 വരെയുള്ള തസ്തികകളിൽ നിയമനത്തിനായി അ​പേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങളടങ്ങിയ വിജ്ഞാപനം ഒക്ടോബർ 30ലെ അസാധാരണ ഗസറ്റിലും www.keralapsc.gov.in/notifications ലിങ്കിലും ലഭ്യമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ ഡിസംബർ മൂന്നിനകം അപേക്ഷിക്കാം.

    ചില തസ്തികകളുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരം ചുവടെ -(ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്).

    റിസർച്ച് ഓഫിസർ: (ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്) ശമ്പളം 51,400-1,10,300 രൂപ. യോഗ്യത: ഇക്കണോമിക്സ്/സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്/ മാത്തമാറ്റിക്സ്/കോമേഴ്സ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. (മാത്തമാറ്റിക്സുകാർ ബിരുദതലത്തിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും കോമോഴ്സുകാർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പഠിച്ചിരിക്കണം). ​പ്രായം 20-36.

    ഫിഷറീസ് ഓഫിസർ: (ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്) ശമ്പളം 35,600-75,400 രൂപ. യോഗ്യത -ഫിഷറീസ് സയൻസ്/ബി.എഫ്.എസ്.സി നോട്ടിക്കൽ സയൻസ്/ ഇൻഡസ്ട്രീയൽ ഫിഷറീസ്/ മാരി കൾച്ചറൽ/ ​മറൈൻ ബയോളജി/ കോസ്റ്റൽ അക്വാകൾച്ചർ/ അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആൻഡ് ഫിഷറീസ്/ അക്വാകൾച്ചർ/ അക്വാ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഫിഷറി മൈക്രോ ബയോളജി/ ഫിഷ് പ്രോസസിങ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് അക്വാകൾച്ചർ/ അക്വാകൾച്ചർ എൻജിനീയറിങ്/ സുവോളജി മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. പ്രായം 18-36.

    പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ബാൻഡ്/ബ്യൂഗ്ലർ/ ഡ്രമ്മർ): (പൊലീസ് ബാൻഡ് യൂനിറ്റ്). ശമ്പളം 31,000-66,800 രൂപ. ഒഴിവുകൾ -108, യോഗ്യത -പ്ലസ്ടു/ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും നേടിയ ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. പ്രായം 18-26.

    അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫിസർ: (പ്രിസൺസ് ആൻഡ് കറക്ഷണൽ സർവിസസ്). ശമ്പളം -27,900-63,700 രൂപ. യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി/തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം. ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ: ഉയരം -165 സെ.മീറ്റർ, നെഞ്ചളവ് 81.3 സെ.മീറ്റർ, വികാസശേഷി 5 സെ. മീറ്റർ. നല്ല കാഴ്ചശക്തിയുണ്ടായിരിക്കണം. വൈകല്യങ്ങൾ പാടില്ല. കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കണം. പ്രായം 18-36.

    ബോട്ട് ലാസ്കർ: (കേരള സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതം). ശമ്പളം -24,400-55,200 രൂപ. യോഗ്യത- മലയാളത്തിലോ തമിഴിലോ കന്നടയിലോ എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള കഴിവ്. നിലവിലുള്ള ലാസ്കേഴ്സ് ലൈസൻസ് കൈവശമുണ്ടാകണം. പ്രായം 19-36 .

    മറ്റു തസ്തികകൾ: (ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്)- ഡിസ്ട്രിക്ട് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർ/അഡീഷനൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർ (കേരള മോട്ടോർ ട്രാൻസ്​പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്); സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ/സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്-2 (കെ.സി.എം.എം.എഫ്); അക്കൗണ്ടന്റ്- (കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്); ഫോറസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ (വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ്).

    ഏതാനും തസ്തികകളിലേക്ക് സ്​പെഷൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, (എൻ.സി.എ റിക്രൂട്ട്മെന്റും നടത്തുന്നുണ്ട്. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സെലക്ഷൻ നടപടികൾ, ശമ്പളം അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്.

