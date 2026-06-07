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    Exams
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 5:33 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 5:33 PM IST

    എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ അപേക്ഷകരുടെ മാർക്ക് എൻട്രി: അവസാന തീയതി ജൂൺ 14വരെ നീട്ടി

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    എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ അപേക്ഷകരുടെ മാർക്ക് എൻട്രി: അവസാന തീയതി ജൂൺ 14വരെ നീട്ടി
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    തിരുവനന്തപുരം: 2026-27 അധ്യയന വർഷത്തെ എൻജിനീയറിങ്, ഫാർമസി തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്ലസ് ടു / തത്തുല്യ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ 14വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചതായി പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമീഷണർ അറിയിച്ചു. നേരത്തെ, ജൂൺ ഏഴായിരുന്നു മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി.

    നിരവധി വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി.എം.ജോൺ നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമീഷണറുടെ നടപടി.

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    TAGS:KEAMDate Extendedkerala entrance exam
    News Summary - Kerala Entrance Mark Entry Deadline Extended to June fourteen
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