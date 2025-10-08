Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightExamschevron_right...
    Exams
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:29 AM IST

    ശാ​സ്ത്ര​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​ യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ് ഡി​സം​ബ​ർ 18ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും അ​പേ​ക്ഷ​യും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന​കം
    ശാ​സ്ത്ര​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​ യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ് ഡി​സം​ബ​ർ 18ന്
    cancel

    ശാ​സ്ത്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സം​യു​ക്ത സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​യു.​ജി.​സി ദേ​ശീ​യ യോ​ഗ്യ​ത നി​ർ​ണ​യ പ​രീ​ക്ഷ (നെ​റ്റ്) ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യും ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ ആ​റു​വ​രെ​യും ​ര​ണ്ട് ഷി​ഫ്റ്റു​ക​ളാ​യി ന​ട​ത്തും. നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​സ്റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്കാ​ണ് ഒ​ബ്ജ​ക്ടി​വ് മ​ൾ​ട്ടി​പ്ൾ ചോ​യ്സ് മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​രീ​ക്ഷ ചു​മ​ത​ല.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ, എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഇ​ടു​ക്കി, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്, കൊ​ല്ലം, കോ​ട്ട​യം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ൽ ക​വ​ര​ത്തി​യി​ലും പ​രീ​ക്ഷ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും. കെ​മി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്, എ​ർ​ത്ത് അ​റ്റ്മോ​സ്ഫെ​റി​ക്-​ഓ​ഷ്യ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പ്ലാ​ന​റ്റ​റി സ​യ​ൻ​സ​സ്, ലൈ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ​സ്, മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്, ഫി​സി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ. പ​രീ​ക്ഷ​ഘ​ട​ന​യും സി​ല​ബ​സും www.csirhrdg.res.in/ ൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

    യോ​ഗ്യ​ത: ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ 55 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദം. ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ, എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി, മൂ​ന്നാം ലിം​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം മ​തി. മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​സാ​ന​വ​ർ​ഷ യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പി​എ​ച്ച്.​ഡി ചെ​യ്യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നാ​ലു​വ​ർ​ഷ ബാ​ച്ചി​ലേ​ഴ്സ് ബി​രു​ദ​ക്കാ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫി​നു​ള്ള പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 30 വ​യ​സ്സ് (നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്). അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ, പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത​നി​ർ​ണ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ല.

    അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ്: ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 1150 രൂ​പ, ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ-​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 600 രൂ​പ, എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി, മൂ​ന്നാം ലിം​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 325 രൂ​പ. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25 രാ​ത്രി 11.50 വ​രെ ഫീ​സ് സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ് വി​വ​ര​ണ​പ​ത്രി​ക​യി​ലെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 രാ​ത്രി 11.50ന് ​മു​മ്പ് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ഇ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ തെ​റ്റു​ന്ന​പ​ക്ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27നും 29​നും മ​ധ്യേ അ​ത് തി​രു​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫും പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​ന​വും

    ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് യ​ഥാ​സ​മ​യം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാം. യു.​ജി.​സി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ച് അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കും.

    സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ് കാ​റ്റ​ഗ​റി ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​രെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല/​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​തെ നേ​രി​ട്ട് പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. നെ​റ്റ് ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന തീ​യ​തി​മു​ത​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് പ്രാ​ബ​ല്യം. ‘നെ​റ്റ്’ മാ​ർ​ക്കി​ന് 70 ശ​ത​മാ​ന​വും വാ​ഴ്സി​റ്റി/​സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ഭി​മു​ഖം/​വൈ​വ​ക്ക് 30 ശ​ത​മാ​ന​വും വെ​യി​റ്റേ​ജ് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​നം.

    ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ഫെ​ലോ​ഷി​പ് /സ്റ്റൈ​പെ​ൻ​ഡ്

    ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് യോ​ഗ്യ​ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ആ​ദ്യ​ത്തെ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം പ്ര​തി​മാ​സം 37,000 രൂ​പ വീ​തം സ്റ്റൈ​പെ​ൻ​ഡും വാ​ർ​ഷി​ക ക​ണ്ടി​ൻ​ജ​ന്റ് ഗ്രാ​ന്റാ​യി 20,000 രൂ​പ​യും ല​ഭി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് പി​എ​ച്ച്.​ഡി​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.

    സീ​നി​യ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് ഫെ​ലോ​ക​ളാ​യി (എ​സ്.​ആ​ർ.​എ​ഫ്) അ​പ്ഗ്രേ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​പ​ക്ഷം മൂ​ന്നാം​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ പ്ര​തി​മാ​സം 42,000 രൂ​പ വീ​തം സ്റ്റൈ​പെ​ൻ​ഡ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ​ഫെ​ലോ​യു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ പു​രോ​ഗ​തി​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് എ​സ്.​ആ​ർ.​എ​ഫ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ് 2025 വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യി​ലു​ണ്ട്.

    നെ​റ്റ് എ​ന്തി​ന്?

    ജൂ​നി​യ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് ഫെ​ലോ​ഷി​പ് (ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്) സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നും പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത നി​ർ​ണ​യ പ​രീ​ക്ഷ​യാ​ണി​ത്. യോ​ഗ്യ​ത നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    1. ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​റാ​യി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നും

    2. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നും പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നും

    3. പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് മാ​ത്രം. സ​മ​ഗ്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ സി.​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ-​യു.​ജി.​സി നെ​റ്റ്-2025 ഡി​സം​ബ​ർ വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യു​ടെ https://csirnet.nta.nic.in ൽ​നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:JRFCSIR UGC NETaptitude testEducation News
    News Summary - CSIR-UGC NET on December 18
    Similar News
    Next Story
    X