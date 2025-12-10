2026ലെ 10ാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം; നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി സി.ബി.എസ്.ഇ

2026ലെ 10ാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം; നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി സി.ബി.എസ്.ഇtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2026ൽ 10ാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷയെഴുതുന്നവർ പാലിക്കേണ്ട കർശന നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ(സി.ബി.എസ്.ഇ). വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലെ ഉത്തരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുഴക്കുന്നത് മൂലം മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും പരിശോധനക്കിടെ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും കാരണമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം. പത്താം ക്ലാസിലെ ശാസ്ത്രത്തിനും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
2025-26 ബോർഡ് സൈക്കിൾ അടുത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ നിയുക്ത വിഭാഗത്തിന് പുറത്ത് എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് അവ വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും മാർക്ക് നൽകില്ലെന്നും സി.ബി.എസ്.ഇ അറിയിച്ചു. ക്ലാസ് റൂം പരിശീലനത്തിലൂടെയും പ്രീ-ബോർഡ് പരീക്ഷകളിലൂടെയും പുതിയ ഫോർമാറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണം. വെരിഫിക്കേഷനിലോ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിലോ ഒരു തിരുത്തലും അനുവദിക്കില്ല. സി.ബി.എസ്.ഇ സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് പേപ്പറുകളുടെ പുതിയ ഘടനയും ബോർഡ് അധികൃതർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സി.ബി.എസ്.ഇ അക്കാദമിക് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ സാംപിൾ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുകയും ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുന്നുവെന്നും ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. സി.ബി.എസ്.ഇ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ പൂർണ പാറ്റേൺ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ ഉത്തരപുസ്തകങ്ങൾ വ്യക്തമായ, ലേബൽ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സയൻസ് പേപ്പറിൽ, ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പേപ്പറിന്, ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രമീമാംസ, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നിവയുമായി യോജിപ്പിച്ച് നാല് വിഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം. ഉത്തര പുസ്തകത്തിലുടനീളം ഈ വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള ഘടന സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തണം. മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉത്തരങ്ങൾ അവയുടെ നിശ്ചിത തലക്കെട്ടുകൾക്ക് കീഴിൽ മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണം.
വിദ്യാർഥികൾ ഓരോ ഉത്തരവും ആ വിഷയ മേഖലക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്നും അതിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പുറത്ത് ഒരു ഉത്തരവും നൽകരുതെന്നും അധികൃതർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന്, സയൻസ് പേപ്പറിൽ ഫിസിക്സ് ഉത്തരങ്ങൾ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ഉത്തരങ്ങൾ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും കഴിയില്ല. വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുകയോ തെറ്റായ തലക്കെട്ടിൽ എഴുതുകയോ ചെയ്താൽ അവ വിലയിരുത്തപ്പെടില്ലെന്ന് ബോർഡ് വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളടക്കം വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷകർ അത്തരം ഉത്തരങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നൽകില്ല. ഈ മാർഗനിർദ്ദേശം എല്ലാ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒരേപോലെ ബാധകമാണ്,
ഉത്തരങ്ങൾ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇടകലർത്തുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്കൂളുകൾ ഉറപ്പാക്കണം. കാരണം അത്തരം പിശകുകൾ മാർക്ക് പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും. അവസാന ബോർഡ് പരീക്ഷയിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്ന തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ ശീലം നേരത്തെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും സി.ബി.എസ്.ഇ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register