Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightExamschevron_rightസി.ബി.എസ്.ഇ 12ാം...
    Exams
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 9:24 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 9:24 PM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ 12ാം ക്ലാസ് പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Exam results
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: സെൻട്രൽ ബോർഡ് ​ഓഫ്​ സെക്കൻഡറി എജൂക്കേഷൻ (സി.ബി.എസ്.ഇ) 12ാം ക്ലാസ് പുനർമൂല്യനിർണയ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആകെ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 87 ശതമാനത്തിലധികം ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി സി.ബി.എസ്.ഇ അറിയിച്ചു. ശേഷിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവി​ടുമെന്നും മുഴുവൻ നടപടി ക്രമങ്ങളും ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും സി.ബി.എസ്.ഇ അറിയിച്ചു.

    വിദ്യാർഥികൾക്ക് സി.ബി.എസ്.ഇ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഫലമറിയാം. കൂടാതെ https://results.digilocker.gov.in ലൂടെയും ഫലം ലഭിക്കും.

    മേയ് 13നാണ് സി.ബി.എസ്.ഇ 12–ാം ക്ലാസ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വൈകാതെ പുനർമൂല്യനിർണയ നടപടികൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് (ഒ.എസ്.എം) വിവാദങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിലെ തകരാറും കാരണം നടപടികൾ നീളുകയായിരുന്നു. ഉത്തരക്കടലാസ് ലഭിച്ചവർക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള സമയം ഈ മാസം ഏഴിനാണ് അവസാനിച്ചത്. അധികൃതർ വിചാരിച്ചതിലും പല മടങ്ങ് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതോടെ ഈ നടപടികൾ നീളുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CBSECBSE12th ResultCBSE Results
    News Summary - CBSE Class 12 results Verification and re evaluation results released in phases
    Similar News
    Next Story
    X