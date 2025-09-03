Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Career & Education
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 8:03 AM IST

    ഇ.​എ​സ്.​ഐ.​സി മെ​ഡി. കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​ർ; ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 243

    • 21 സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​മ​നം
    • അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15
    എം​പ്ലോ​യീ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഇ.​എ​സ്.​ഐ.​സി ) കീ​ഴി​ലു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും പി.​ജി.​ഐ.​എം.​എ​സ്. ആ​റു​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​​രെ നേ​രി​ട്ട് നി​യ​മി​ക്കു​ന്നു. 21 സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 243 ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ണ്ട്. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫോ​റ​വും വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും www.esic.gov.in/recruitmentൽ​നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 67,700-2,08,700 + നോ​ൺ പ്രാ​ക്ടീ​സി​ങ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​ല​വ​ൻ​സു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കും.

    സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളും ഒ​ഴി​വു​ക​ളും: അ​നാ​ട്ട​മി 20, അ​ന​സ്തേ​ഷ്യോ​ള​ജി 17, ബ​യോ​കെ​മി​സ്ട്രി 9, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മെ​ഡി​സി​ൻ 42, ഡെ​ന്റി​സ്ട്രി 10, ഡ​ർ​മ​റ്റോ​ള​ജി 9, ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് മെ​ഡി​സി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ടോ​ക്സി​ക്കോ​ള​ജി 10, ജ​ന​റ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ 12, ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി 13, മൈ​​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി 7, ഒ​ബ്സ്റ്റെ​ട്രി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി 4, ഒ​ഫ്താ​ൽ​മോ​ള​ജി 8, ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്സ് 9, ഇ.​എ​ൻ.​ടി 9, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക്സ് 6, പാ​തോ​ള​ജി 8, ഫാ​ർ​മ​ക്കോ​ള​ജി 12, ഫി​സി​യോ​ള​ജി 12, സൈ​​ക്യാ​ട്രി 9, റേ​ഡി​യോ​ള​ജി 7, സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റീ​ഷ്യ​ൻ 10.

    എ​സ്‍.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഒ.​ബി.​സി/​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്/​പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ബി.​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യോ​ഗ്യ​ത: ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ എം.​ഡി/​എം.​എ​സ്/​ഡി.​എ​ൻ.​ബി​യും മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത അ​ധ്യാ​പ​ന പ​രി​ച​യ​വും. ഡെ​ന്റി​സ്ട്രി​ക്ക് എം.​ഡി.​എ​സ്/​ത​ത്തു​ല്യ യോ​ഗ്യ​ത​യും മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ധ്യാ​പ​ന പ​രി​ച​യ​വും.

    നോ​ൺ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്, ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് ബി​രു​ദ​വും ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് എ​ലി​ജി​ബി​ലി​റ്റി യോ​ഗ്യ​ത​യും 3 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​തെ​യു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ന പ​രി​ച​യ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം.

    പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 45 വ​യ​സ്സ്. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​യ​സ്സി​ള​വു​ണ്ട്. നി​ർ​ദി​ഷ്ട ​ഫോ​റ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സൃ​തം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ അ​പേ​ക്ഷ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15 വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്, അ​ന്ത​മാ​ൻ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ 22 വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

