ഒരു 'ഫ്രീക്കൻ' മേക്കോവർ

ഒരു 'ഫ്രീക്കൻ' മേക്കോവർtext_fields
ഇന്നത്തെ കോളജ് കാമ്പസുകളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിലെ പഴയ പ്രൗഢിയുണ്ടായിരുന്ന പല പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകൾക്കും പഴയതിനേക്കാൾ ആവശ്യക്കാർ കുറയുകയാണ്. ബി.എ, ബി.എസ്.സി, ബി.കോം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ബിരുദ കോഴ്സുകളോടും, എന്തിന്, സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ പോലുള്ള പരമ്പരാഗത എഞ്ചിനീയറിങ് ശാഖകളോടും ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് ഒരുതരം അകൽച്ചയുണ്ട്. പകരം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റാ സയൻസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, റോബോട്ടിക്സ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളാണ്. തിയറികൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറികളിൽ കോട്ടുവായ വിട്ടിരിക്കാൻ റീൽസുകളുടെയും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെയും കാലത്ത് ജനിച്ചുവീണ ന്യൂജെൻ പിള്ളേർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നതാണ് നഗ്നമായ സത്യം.
എന്നാൽ, ഈ ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ നമ്മുടെ ഭാവി സമൂഹത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? നിർമിതബുദ്ധിയുടെ കാലത്ത് ഈ പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകൾ അപ്രസക്തമാകുമോ? അതോ കാലത്തിനൊത്ത് കോലവും മാറി അവ പുതിയ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമോ? നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ദ്രവിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ബിരുദങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളി ക്ഷാമവും
ഉയർന്ന ശമ്പളം, പഠിച്ചിറങ്ങിയാലുടൻ ജോലി, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പോലുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള കുടിയേറ്റം എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ ടെക് കോഴ്സുകളിലേക്ക് കാന്തം പോലെ ആകർഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, എല്ലാവരും ഐ.ടി മേഖലയിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്കും മാത്രം തിരിയുമ്പോൾ, സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ അത് സാരമായി ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങും.
ഇതൊരു വമ്പൻ അസന്തുലിതാവസ്ഥക്കോ ഭാവിയിലെ തൊഴിലാളി ക്ഷാമത്തിനോ കാരണമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി: എല്ലാവരും സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡിങ് പഠിക്കാൻ പോയാൽ ഭാവിയിൽ പാലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും നിർമിക്കാൻ ആരുണ്ടാകും? കൃഷി ചെയ്യാനും, അടിസ്ഥാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കാനും പ്രായോഗിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ള എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും വിദഗ്ധരുടെയും വലിയൊരു കുറവ് നാം നേരിടാൻ പോകുകയാണ്.
ഗവേഷകരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും അഭാവം: അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലും (Pure Sciences) മാനവിക വിഷയങ്ങളിലും (Humanities) പഠനം നടത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുന്നത്, നാളത്തെ മികച്ച അധ്യാപകരുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ചിന്തകരുടെയും അഭാവം സൃഷ്ടിക്കും. ഒരു സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ തത്ത്വചിന്തകരും, ചരിത്രകാരന്മാരും, സാഹിത്യകാരന്മാരും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
എ.ഐ വരും, എല്ലാം മാറ്റും... പക്ഷേ അടിസ്ഥാനം മാറുമോ?
നിർമിതബുദ്ധി (എ.ഐ) ലോകം കീഴടക്കുകയാണല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനാണ് പഴയ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ സത്യം അതല്ല. എ.ഐയുടെ കടന്നുവരവോടെ പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകളുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയല്ല, മറിച്ച് അവയുടെ രൂപവും ഉപയോഗവും മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അടിസ്ഥാന അറിവ് (Domain Knowledge) ആണ് രാജാവ്: എ.ഐ എന്നത് എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണെങ്കിലും, അത് മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം (Tool) മാത്രമാണ്. ഒരു മികച്ച ഹെൽത്ത് കെയർ എ.ഐ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല, അതിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവുള്ള ഡോക്ടർമാരും ബയോളജിസ്റ്റുകളും വേണം. അതുപോലെ, എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച കൃഷിരീതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ വേണം. ചുരുക്കത്തിൽ, ഏതു മേഖലയിലാണോ എ.ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന അറിവുള്ളവർക്ക് (Domain Experts) മാത്രമേ ആ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ശരിയായ രീതിയിൽ നയിക്കാൻ കഴിയൂ.
കൂടാതെ, എ.ഐക്ക് ഒരിക്കലും സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനോ, സദാചാര ബോധം പുലർത്താനോ, മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയില്ല. അവിടെയാണ് മാനവിക വിഷയങ്ങളുടെ (Humanities) പ്രസക്തി. തത്ത്വചിന്ത, ചരിത്രം, മനഃശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സർഗാത്മകത, ധാർമികത (Ethics), നേതൃഗുണം, സഹാനുഭൂതി എന്നിവ വളർത്തുന്നു. മെഷീനുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.
എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കോഴ്സുകളെ എങ്ങനെ 'ന്യൂജെൻ' ആക്കാം?
പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകളെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 'ഫ്രീക്കൻ മേക്കോവർ' നൽകുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരേയൊരു പ്രതിവിധി. ബോറടിപ്പിക്കുന്ന പഴയ സിലബസുകൾ കീറിയെറിഞ്ഞ്, ആവേശകരമായ പഠനരീതികളും പുതിയ കാലത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളും കോഴ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അതിനായി താഴെ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ അടിയന്തരമായി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്:
1. പേരും രൂപവും മാറ്റുക (Rebranding & Restructuring)
പഴയ പേരുകളും നൂറു വർഷം പഴക്കമുള്ള സിലബസുകളും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മടുപ്പാണ്. കോഴ്സുകളുടെ അവതരണത്തിൽ അടിമുടി മാറ്റം വേണം. ബി.എ. ഹിസ്റ്ററി (B.A. History) എന്നതിന് പകരം "Historical Data Analytics & Heritage Management" എന്നാക്കിയാൽ അതിനൊരു പ്രൊഫഷനൽ ലുക്ക് വരും. ബി.എസ്സി. ബോട്ടണിക്ക് പകരം ‘Plant Sciences & Smart Agriculture’ എന്ന് മാറ്റാം. കൂടാതെ, വിഷയങ്ങളെ കർശനമായ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ നിർത്താതെ കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ടെക്നോളജിയോ, സോഷ്യോളജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങോ ഉപവിഷയമായി എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണം.
2. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ 'ഹൈടെക്' സ്പർശം (Tech-Driven Learning)
സ്ക്രീനുകൾക്ക് മുന്നിൽ ജീവിക്കുന്ന തലമുറക്ക് ക്ലാസ് മുറികളും ഹൈടെക് ആകണം. ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി (VR) വഴി സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരത്തിലൂടെയോ പഴയകാല റോമിലൂടെയോ 'നടന്നു കാണുന്ന' രീതി കൊണ്ടുവരാം. സാഹിത്യത്തിലോ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലോ എ.ഐ എങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നത് സിലബസിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കണം.
3. ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾക്ക് ഗുഡ് ബൈ (Gamification)
ക്ലാസിൽ പോയി കേട്ടെഴുത്ത് നടത്തുന്ന രീതി മാറി, പഠനം ഒരു ഗെയിം പോലെ ആവേശകരമാക്കണം. പ്രാക്ടിക്കൽ ടാസ്ക്കുകൾ നൽകുക, അത് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ലെവൽ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ ബാഡ്ജുകൾ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലോ ഉള്ള ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ (Gamification) കൊണ്ടുവരാം. തിയറികൾക്കപ്പുറം, സമൂഹത്തിലെ യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകണം.
4. തൊഴിലിടങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം (Industry Connection)
പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കോഴ്സുകൾ മാറണം. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലോ കമ്പനികളിലോ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം (Earn while you learn) നൽകുക. നീണ്ട മൂന്നു വർഷം കാത്തിരുന്ന് ഒരു ബിരുദം നേടുന്നതിന് പകരം, ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും പുതിയ സ്കില്ലുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൈക്രോ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ (Micro-credentials) നൽകുന്നത് വിദ്യാർഥികളിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തും.
ചില 'ഫ്രീക്കൻ' ഉദാഹരണങ്ങൾ: പഴയ കോഴ്സുകളുടെ പുതിയ അവതാരങ്ങൾ
പഴയ സിലബസിനൊപ്പം പുതിയ കാലത്തെ സ്കില്ലുകൾ എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാം എന്നതിന്റെ ചില വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം:
1. ബി.എ. മലയാളം / സാഹിത്യം
മാറേണ്ട പേര്: B.A. Malayalam & Digital Content Creation
മാറ്റം ഇങ്ങനെ: വെറുതെ പഴയ കവിതയും നോവലും മാത്രം പഠിച്ച് പരീക്ഷയെഴുതുന്നതിന് പകരം പുതിയ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്, പോഡ്കാസ്റ്റ് നിർമാണം, പരസ്യങ്ങൾക്കും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനുമുള്ള കോപ്പിറൈറ്റിങ്, എ.ഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിഭാഷ (AI Translation and Localization) എന്നിവ സിലബസിന്റെ ഭാഗമാക്കാം. സ്വന്തം ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് മികച്ച ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആകാനും, സിനിമ-മാധ്യമ രംഗങ്ങളിൽ ശോഭിക്കാനും ഇത് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും.
2. ബി.എസ്സി. സുവോളജി / ബോട്ടണി
മാറേണ്ട പേര്: B.Sc. Wildlife Tech & Eco-Tourism / Smart Agriculture
മാറ്റം ഇങ്ങനെ: ലാബിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അമീബയെ നോക്കുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ ടെക്നോളജിയും ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രയോഗിക്കണം. ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാടുകൾ മാപ്പ് ചെയ്യുക, മൃഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എ.ഐ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഇക്കോ-ടൂറിസം മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ സുവോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ബോട്ടണിയിലാണെങ്കിൽ ടെറസ് ഫാമിംഗ്, ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് (മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷി), ആധുനിക സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് ആപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന കൃഷിരീതികൾ എന്നിവ പഠിപ്പിക്കാം.
3. ബി.കോം / ഇക്കണോമിക്സ്
മാറേണ്ട പേര്: B.Com FinTech & Crypto Economics
മാറ്റം ഇങ്ങനെ: പഴയ ലെഡ്ജർ ബുക്കുകൾക്കും പഴഞ്ചൻ സാമ്പത്തിക തിയറികൾക്കും പകരം, ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക ലോകം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ (Blockchain) സാങ്കേതികവിദ്യ, ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ട്രെൻഡുകൾ, എ.ഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് (Algorithmic Trading), സ്വന്തമായി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം, ഇൻവെസ്റ്റർമാരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക പാഠങ്ങൾ എന്നിവ നൽകാം. ഇതോടെ ബി.കോം എന്നത് ഒരു സാധാരണ ഡിഗ്രി എന്നതിലുപരി ഒരു ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് കോഴ്സായി മാറും.
4. ബി.എ. സോഷ്യോളജി / സൈക്കോളജി
മാറേണ്ട പേര്: B.A. Digital Sociology & UX Research
മാറ്റം ഇങ്ങനെ: സമൂഹത്തിലെ പഴയ ചിന്താഗതികൾ പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. സോഷ്യൽ മീഡിയ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, സൈബർ ബുള്ളിയിംഗ്, ഓൺലൈൻ അഡിക്ഷൻ എന്നിവ പഠനവിഷയമാക്കാം. കൂടാതെ, പുതിയ ആപ്പുകളും വെബ്സൈറ്റുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതി (User Experience - UX) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്താം. ലോകത്തെ വൻകിട ഐ.ടി കമ്പനികളിൽ UX റിസർച്ചർമാർക്കും ബിഹേവിയറൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കും ഇന്ന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഉള്ളത്.
5. ബി.എസ്സി. ഫിസിക്സ് / മാത്തമാറ്റിക്സ്
മാറേണ്ട പേര്: B.Sc. Applied Physics & Space Tech / Data Analytics
മാറ്റം ഇങ്ങനെ: തിയററ്റിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രായോഗികമായ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. സ്വന്തമായി ചെറിയ സാറ്റലൈറ്റുകൾ (Mini-satellites) നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, സ്മാർട്ട് ഹോമുകൾക്കുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് (IoT) ഡിവൈസുകൾ വികസിപ്പിക്കുക, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ (EV) ബാറ്ററി ഡിസൈനിങ്, റിന്യൂവബിൾ എനർജി, സോളാർ പാനലുകളുടെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗം എന്നിവ പഠിപ്പിക്കാം. കണക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഡാറ്റാ മോഡലിംഗ് കൂടി നൽകിയാൽ അവർ മികച്ച ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റുകളായി മാറും.
അവസാന വാക്ക്
മാറ്റം എന്നത് പ്രകൃതിനിയമമാണ്. അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ബാധകമാണ്. പരമ്പരാഗത അറിവുകൾ എന്നത് ഒരു മരത്തിന്റെ വേരുകൾ പോലെയാണ്; ആ വേരുകൾ ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കണം. എന്നാൽ, ആ മരത്തിൽ വിരിയേണ്ടത് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും പ്രായോഗികതയുടെയും ഇലകളും പൂക്കളുമാണ്. പഴയ സിലബസുകളെ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതെ, കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കോഴ്സുകളെയും അധ്യാപന രീതികളെയും നവീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളും സർക്കാരും തയാറാകണം.
സാങ്കേതികവിദ്യയും അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിലെ ആഴത്തിലുള്ള അറിവുമുണ്ട്, ഒപ്പം മനുഷ്യസഹജമായ മൂല്യങ്ങളും സർഗ്ഗാത്മകതയും കൈമുതലായുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, വരാനിരിക്കുന്ന നിർമിതബുദ്ധിയുടെ കാലത്തെ നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ആ കാലം അവരുടേതായിരിക്കും!
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