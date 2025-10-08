Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:47 AM IST

    സ​സ്‌​റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ​ഠി​ക്കാം ഐ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​മ്മി​ൽ

    സ​സ്‌​റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ​ഠി​ക്കാം ഐ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​മ്മി​ൽ
    ​മു​മ്പ് ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വി​ജ​യം അ​ള​ന്നി​രു​ന്ന​ത് ലാ​ഭം മാ​ത്രം നോ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലി​ന്ന് ക​മ്പ​നി എ​ത്ര ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം​ത​ന്നെ, അ​വ​ർ ഈ ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ന​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്നും ആ​ളു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഈ​യൊ​രു വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളാ​ണ് സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് (ഐ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എം), ഭോ​പാ​ൽ ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി, വ​നം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഈ ​സ്ഥാ​പ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ല്യം ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    ആ​രാ​ണ് സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി മാ​നേ​ജ​ർ?

    ല​ളി​ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ‘ഡോ​ക്ട​ർ’ ആ​ണ് സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി മാ​നേ​ജ​ർ. ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​രോ​ഗ്യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​മാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന ജോ​ലി​ക​ൾ ഇ​വ​യാ​ണ്:

    ● കാ​ർ​ബ​ൺ കാ​ൽ​പാ​ടു​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക: ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം എ​ത്ര​ത്തോ​ളം കാ​ർ​ബ​ൺ ഡൈ ​ഓ​ക്സൈ​ഡ് പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ക​യും അ​ത് കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.

    ● വേ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്: ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി സം​സ്ക​രി​ക്കാം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാം എ​ന്ന് പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക. ‘സീ​റോ-​വേ​സ്റ്റ്’ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​മ്പ​നി​യെ ന​യി​ക്കു​ക.

    ● സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല: അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് ദോ​ഷ​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലാ​ണോ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ന്യ​മാ​യ വേ​ത​നം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടോ, ബാ​ല​വേ​ല പോ​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക.

    ● റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്: ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​താ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക.

    ● പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ: പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് വി​പ​ണി​യി​ൽ വ​ലി​യ ഡി​മാ​ൻ​ഡാ​ണ്. അ​ത്ത​രം പു​തി​യ ബി​സി​ന​സ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​മ്പ​നി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക.

    കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ

    നാ​ല് വ്യ​ത്യ​സ്ത എം.​ബി.​എ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ ഐ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ​രോ​ന്നി​നും അ​തി​ന്റേ​താ​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളു​ണ്ട്.

    1എം.​ബി.​എ ഇ​ൻ സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ലി​റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്: ഒ​രു ബി​സി​ന​സ് എ​ങ്ങ​നെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യി ന​ട​ത്താം എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഈ ​കോ​ഴ്സ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2 എം.​ബി.​എ ഇ​ൻ സ​സ്റ്റൈ​ന​ബ്ൾ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ്: ബി​സി​ന​സി​ന​പ്പു​റം, സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ങ്ങ​ൾ, ഗ്രാ​മീ​ണ വി​ക​സ​നം, സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൊ​ക്കെ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​കോ​ഴ്സ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം.

    3 എം.​ബി.​എ ഇ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് സ​സ്റ്റൈ​ന​ബ്ൾ ഫി​നാ​ൻ​സ്: പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​ക്കാം എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ വി​ഷ​യം. ഗ്രീ​ൻ ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ, ഇം​പാ​ക്ട് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ങ്, മൈ​ക്രോ​ഫി​നാ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്.

    4 എം.​ബി.​എ ഇ​ൻ ഫോ​റ​സ്ട്രി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്: വ​ന​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാം എ​ന്ന് പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന, ഐ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​മ്മി​ന്റെ ക്ലാ​സി​ക് കോ​ഴ്സാ​ണി​ത്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത: ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ൽ 50 ശ​​ത​​മാ​​നം മാ​​ർ​​ക്കി​​ൽ/​​ത​​ത്തു​​ല്യ സി.​​ജി.​​പി.​​എ​​യി​​ൽ കു​​റ​​യാ​​തെ (എ​​സ്.​​സി/​ എ​​സ്.​​ടി/​ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് 45 ശ​​ത​​മാ​​നം മ​​തി) അം​​ഗീ​​കൃ​​ത ബി​​രു​​ദം. അ​​വ​​സാ​​ന​​വ​​ർ​​ഷ പ​​രീ​​ക്ഷ​​യെ​​ഴു​​തു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്കും ഫ​​ലം കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്കും അ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കാം.

    ● പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്ല

    സെ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ: ഐ.​​ഐ.​​എം കാ​​റ്റ് 2025/എ​​ക്സാ​​റ്റ് 2026/ മാ​​റ്റ് 2025, 2026 ഫെ​​ബ്രു​​വ​​രി/​​സി​​മാ​​റ്റ് 2025, 2026 സ്കോ​​ർ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ൽ അ​​പേ​​ക്ഷ​​ക​​രെ ഷോ​​ർ​​ട്ട്‍ലി​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്ത് ചെ​​ന്നൈ, ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു, ഡ​​ൽ​​ഹി, അ​​ഹ്മ​​ദാ​​ബാ​​ദ്, ഭോ​​പാ​​ൽ, ഗു​​വാ​​ഹ​​തി, കൊ​​ൽ​​ക്ക​​ത്ത കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വ്യ​​ക്തി​​ഗ​​ത അ​​ഭി​​മു​​ഖം ന​​ട​​ത്തി തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കും.

    കോ​​ഴ്സ് ഫീ​​സ്: ജ​​ന​​റ​​ൽ/​ ഒ.​​ബി.​​സി നോ​​ൺ ക്രീ​​മി​​ലെ​​യ​​ർ/​ ഇ.​​ഡ​​ബ്ല്യു.​​എ​​സ് വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ആ​​ദ്യ​​വ​​ർ​​ഷം 7,08,000 രൂ​​പ, ര​​ണ്ടാം വ​​ർ​​ഷം 4,72,000 രൂ​​പ എ​​സ്.​​സി/​​എ​​സ്.​​ടി വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന് 4,24,800 രൂ​​പ, ര​​ണ്ടാം വ​​ർ​​ഷം 2,83,200 രൂ​​പ.

    ജോ​ലി സാ​ധ്യ​ത

    വ​ൻ​കി​ട ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലും ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ടി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ബാ​ങ്കി​ങ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ, ലോ​ക ബാ​ങ്ക്, ഗ്രീ​ൻ​പീ​സ് പോ​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ളി​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ സ​മി​തി​ക​ളി​ലും ഏ​റെ ​െതാ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന​പ്പു​റം, ചെ​യ്യു​ന്ന ജോ​ലി​യി​ൽ ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി കൂ​ടി ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ, തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ ഈ ​കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളും ക​രി​യ​റും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാം.

