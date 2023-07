cancel By സു​​​ധീ​​​ർ മു​​​ക്കം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ​​​ണ്ട​ത്തെ​പ്പോ​ലെ ഏ​റെ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രി​ല്ല. നാ​ലു​​വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട്​ ബി​രു​ദ​വും ബി.​എ​ഡും ഒ​രു​മി​ച്ച്​ ന​ൽ​കാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ്​ ടീ​ച്ച​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (എ​ൻ.​സി.​ടി.​ഇ) കോ​ഴ്​​സു​ണ്ട്. കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ പെ​രി​യ കേ​ര​ള കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ നാ​ലു​വ​ര്‍ഷ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ടീ​ച്ച​ര്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

നി​ല​വി​ൽ മൂ​ന്നു​​വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വീ​ണ്ടും പ്ര​വേ​ശ​ന ക​ട​മ്പ​ക​ൾ ക​ട​ന്ന്​​ ര​ണ്ടു​​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബി.​എ​ഡ്​ കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ എ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​യാ​സം ഏ​റെ​യാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ടീ​ച്ച​ര്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​റ്റ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലൂ​ടെ ബി​രു​ദ​വും ബി.​എ​ഡും നാ​ലു​വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം. ന്യൂ ​എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ പോ​ളി​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഈ ​കോ​ഴ്‌​സ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​കോ​ഴ്‌​സ് പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ഭാ​വി​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ന​ജോ​ലി​സാ​ധ്യ​ത. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും നാ​ഷ​ന​ല്‍ ടെ​സ്റ്റി​ങ്​ ഏ​ജ​ന്‍സി (എ​ന്‍.​ടി.​എ) ന​ട​ത്തു​ന്ന പൊ​തു​പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ (സി.​യു.​ഇ.​ടി)​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലും പ്ര​വേ​ശ​നം. ബി.​എ​സ്​​സി ബി.​എ​ഡ് (ഫി​സി​ക്സ്), ബി.​എ​സ്​​സി ബി.​എ​ഡ് (സു​വോ​ള​ജി), ബി.​എ ബി.​എ​ഡ് (ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്), ബി.​എ ബി​എ​ഡ് (ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്), ബി.​കോം ബി.​എ​ഡ് എ​ന്നീ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ബി.​കോം ബി.​എ​ഡി​ന് 50ഉം ​മ​റ്റു​ള്ള​വ​ക്ക് 25 വീ​ത​വും സീ​റ്റു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് നാ​ലു​വ​ര്‍ഷ ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സു​ക​ള്‍ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ncet.samarth.ac.in സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് ജൂ​ലൈ 19 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. അ​ന്നു​രാ​ത്രി 11.50 വ​രെ ഫീ​സ് അ​ട​ക്കാം. ജൂ​ലൈ 20നും 21​നും അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലെ തെ​റ്റു​തി​രു​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. പ​രീ​ക്ഷാ​തീ​യ​തി പി​ന്നീ​ട്. പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം മു​മ്പ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന കാ​ര്‍ഡ് ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. എ​ൻ.​ടി.​എ ഹെ​ല്‍പ് ​െഡ​സ്‌​ക്: 01140759000. ഇ-​മെ​യി​ല്‍: cuetpg@nta.ac.in. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് www.cukerala.ac.in. അ​ടു​ത്തി​ടെ നാ​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ എ ​ഗ്രേ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ കേ​ര​ള കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ന്‍നി​ര​യി​ലു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

You can become a teacher in four years; A single entrance exam