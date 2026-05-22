Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightപുനർമൂല്യനിർണയത്തിന്...
    Edu News
    Posted On
    date_range 22 May 2026 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 7:35 AM IST

    പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2026 മാ​ർ​ച്ച് എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, ടി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്‌.​എ​ൽ.​സി, എ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി (എ​ച്ച്.​ഐ), ടി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്‌.​എ​ൽ.​സി (എ​ച്ച്.​ഐ) എ​ന്നീ പ​രീ​ക്ഷ ഉ​ത്ത​ര​ക്ക​ട​ലാ​സു​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം, ഫോ​ട്ടോ​കോ​പ്പി, സ്ക്രൂ​ട്സി എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന തീ​യ​തി 22ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് വ​രെ നീ​ട്ടി. അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രി​ന്റൗ​ട്ടും ഫീ​സും പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ സെ​ന്റ​റി​ലെ പ്ര​ഥ​മാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് 22 വ​രെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. പ്ര​ഥ​മാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ 23ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന​കം ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്ത​ണം. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: www.pareekshabhavan.kerala.gov.in ൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    എം.​ബി.​എ അ​ഭി​മു​ഖം 23ന്

    ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണ യൂ​നി​യ​ന്റെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കേ​ര​ള ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് കോ ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ൽ (കി​ക്മ) എം.​ബി.​എ (ഫു​ൾ​ടൈം) 2026-28 ബാ​ച്ചി​ലേ​ക്കു​ള​ള അ​ഭി​മു​ഖം 23ന് ​രാ​വി​ലെ 10ന് ​നെ​യ്യാ​ർ​ഡാ​മി​ലെ കി​ക്മ കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ത്തും.

    അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും കെ-​മാ​റ്റ്/ സി-​മാ​റ്റ്/ കാ​റ്റ് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ സ്‌​കോ​ർ കാ​ർ​ഡു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും അ​തി​നാ​യി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: www.kicma.ac.in, 9496366741/ 8547618290.

    ഇ​ന്റേ​ൺ നി​യ​മ​നം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ല​ക്ടി​സി​റ്റി റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ഇ​ന്റേ​ൺ (ഐ.​ടി , ഡാ​റ്റ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്‌​സ്) ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​ടെ​ക്/ ബി.​ഇ ബി​രു​ദ​മു​ള്ള ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ജൂ​ൺ ഒ​മ്പ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് www.erckerala.org, kserc@erckerala.org. വി​ലാ​സം: KPFC ഭ​വ​നം, സി.​വി. രാ​മ​ൻ പി​ള്ള റോ​ഡ്, വെ​ള്ള​യ​മ്പ​ലം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationexamsrevaluation
    News Summary - You can apply for revaluation till 22nd.
    Similar News
    Next Story
    X