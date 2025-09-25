Begin typing your search above and press return to search.
    Edu News
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:40 AM IST

    വി.​ടി.​യു​വി​ൽ എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ വ​രു​ന്നു

    വി.​ടി.​യു​വി​ൽ എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ വ​രു​ന്നു
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​ശ്വേ​ശ്വ​ര​യ്യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ(​വി.​ടി.​യു) ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്(​എ.​ഐ) അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചോ​ദ്യ പേ​പ്പ​റു​ക​ളാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ഉ​ത്ത​ര​പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ഒ​രേ രീ​തി കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് വി.​ടി.​യു വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ എ​സ്. വി​ദ്യാ​ശ​ങ്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​താ​നും ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഗ​വേ​ഷ​ക​രും സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​ക​യും മാ​തൃ​ക​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നും ഇ​വ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത് മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഇ​തു​വ​ഴി പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം പെ​ട്ടെ​ന്ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​ര​വ​ധി മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രേ ഉ​ത്ത​ര​പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ര​ണ്ടു വ്യ​ക്തി​ക​ൾ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഒ​രേ ഉ​ത്ത​ര​ത്തി​ന് ത​ന്നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത മാ​ർ​ക്കു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ക.

    ര​ണ്ട് പേ​രും ന​ൽ​കി​യ മാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ 15 മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ വ്യ​ക്തി​യെ ശി​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ചി​ല സ്വ​കാ​ര്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എം.​ബി.​എ കോ​ഴ്സി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ണ തോ​തി​ൽ വി​ജ​യം ക​ണ്ടി​ല്ല.

    ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ പ്ര​ക്രി​യ എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. സി​ല​ബ​സും നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും ന​ൽ​കി​യാ​ൽ എ.​ഐ​ക്ക് ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. എ​ങ്കി​ലും മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തു​ക​യെ​ന്ന​ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി ത​ന്നെ​യാ​ണ്. വി.​ടി.​യു സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും 100 ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം ക​ണ്ടാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഈ ​രീ​തി അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൂ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നും വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    VTU to implement AI based question paper
