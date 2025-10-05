Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    5 Oct 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 7:49 AM IST

    വെറ്ററിനറി അഖിലേന്ത്യാ ക്വാട്ട കൗൺസലിങ്: ഒന്നാംഘട്ട രജിസ്ട്രേഷൻ എട്ടുമുതൽ 13 വരെ

    ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന്
    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    ​രാ​ജ്യ​ത്തെ അം​ഗീ​കൃ​ത വെ​റ്റ​റി​ന​റി കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ബാ​ച്ചി​ല​ർ ഓ​ഫ് ​വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​നി​മ​ൽ ഹ​സ്ബെ​ൻ​ഡ​റി കോ​ഴ്സി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ക്വാ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വെ​റ്റ​റി​ന​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 2025 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ https://vci.admissions.nic.in/, www.vci.dahd.gov.in വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കോ​ള​ജു​ക​ളും സീ​റ്റു​ക​ളും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സും പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ‘നീ​റ്റ്-​യു.​ജി-2025’ മെ​രി​റ്റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും ഘ​ട്ട കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്ട്രേ ​റൗ​ണ്ട് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റു​മു​ണ്ടാ​കും.

    ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ: ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട ഓ​ൺ​​ലൈ​ൻ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫീ​സ​ട​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/​ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ 13 വ​രെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കും. 15ന് ​ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച കോ​ള​ജി​ൽ 15 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, ഫീ​സ് പേ​യ്മെ​ന്റ്, ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​തു​ട​ങ്ങും. ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/​ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ 23ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം.

    അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് 25ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും.25നും 30​നും മ​ധ്യേ സീ​റ്റ് ല​ഭി​ച്ച കോ​ള​ജി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ‘സ്​​ട്രേ’ റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ 50,000 രൂ​പ ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് (എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​പി.​എ​ച്ച് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ 25000 രൂ​പ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി) ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31നും ​ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നും മ​ധ്യേ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/​ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ന​വം​ബ​ർ 10ന​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

