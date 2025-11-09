Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 9:02 AM IST

    വെ​ളി​ച്ചം-​ക്രേ​സ് ബി​സ്ക​റ്റ്സ് ‘ലി​റ്റി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ’; നാ​ളെ​യു​ടെ സ്പീ​ക്കി​ങ് സ്റ്റാ​ർ നി​ങ്ങ​ളാ​കാം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: വാ​ക്കു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് വി​സ്മ​യം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രാ​ണോ? എ​ങ്കി​ൽ സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ശി​ശു​ദി​ന​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മം വെ​ളി​ച്ച​വും ക്രേ​സ് ബി​സ്ക​റ്റ്സും ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്ന ‘ലി​റ്റി​ൽ സ്പീ​ക്കേ​ഴ്സ്’ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്രാ​സം​ഗി​ക​രാ​കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു.

    മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും റെ​ഡി. എ​ൽ.​കെ.​ജി മു​ത​ൽ നാ​ലാം​ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 2 മി​നി​റ്റി​ൽ ക​വി​യാ​ത്ത ഒ​രു പ്ര​സം​ഗം വി​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ചെ​യ്ത് അ​യ​ക്ക​ണം. മ​ല​യാ​ളം, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് എ​ന്നീ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ഏ​തു​വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം.

    ‘എ​ങ്ങ​നെ എ​നി​ക്ക് ഒ​രു മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​സം​ഗ​മാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന 10 പേ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്തോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ madhyamam.com/little-speakers എ​ന്ന ലി​ങ്ക് വ​ഴി​യോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ന​വം​ബ​ർ 12.

