Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    15 Nov 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    15 Nov 2025 7:45 AM IST

    യു.പി.എസ്‍.സി 2026ലെ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി

    civil service commission
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ​യൂ​നി​യ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ (യു.​പി.​എ​സ്.​സി) 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രീ​ക്ഷാ ക​ല​ണ്ട​ർ www.upsc.gov.inൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ചി​ല പ്ര​മു​ഖ പ​രീ​ക്ഷ/​റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ടെ​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​ജ്ഞാ​പ​ന തീ​യ​തി, അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി, പ​രീ​ക്ഷാ തീ​യ​തി എ​ന്നീ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ചു​വ​ടെ:

    നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി (എ​ൻ.​ഡി.​എ), നേ​വ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി (എ​ൻ.​എ) പ്രി​ലി​മി​ന​റി, ക​മ്പ​യി​ൻ​ഡ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് സ​ർ​വി​സ് (സി.​ഡി.​എ​സ്) (1)-10-12.2025, 30.12.2025, 12.04.2026.

    സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ​​ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ​ർ​വി​സ് പ്രി​ലി​മി​ന​റി-14.01.2026, 03.02.2026, 24.05.2026.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സ​ർ​വി​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ് -11.02.2026, 03.03.2026, 19.06.2026 (പ​രീ​ക്ഷാ കാ​ല​യ​ള​വ്-​മൂ​ന്നു ദി​വ​സം)

    ക​മ്പ​യി​ൻ​ഡ് ജി​യോ-​സ​യ​ന്റി​സ്റ്റ് (മെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ- 20.06.2026 (ര​ണ്ടു ദി​വ​സം).

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ​ർ​വി​സ​സ് (മെ​യി​ൻ) പ​രീ​ക്ഷ 2026 (പ്രി​ലി​മി​ന​റി പാ​സാ​യ​വ​ർ​ക്ക്) 21.06.2026.

    കേ​ന്ദ്ര സാ​യു​ധ പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​ക​ളി​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്-​ക​മാ​ൻ​ഡ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ-18.02.2026, 10.03.2026, 19.07.2026

    ക​മ്പ​യി​ൻ​ഡ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് പ​രീ​ക്ഷ-11.03.2026, 31.03.2026, 02.08.2026.

    സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് മെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ-2026 (പ്രി​ലി​മി​ന​റി പാ​സാ​യ​വ​ർ​ക്ക്) 21.08.2026 (പ​രീ​ക്ഷാ കാ​ല​യ​ള​വ്-​അ​ഞ്ചു ദി​വ​സം).

    എ​ൻ.​ഡി.​എ, എ​ൻ.​എ, സി.​ഡി.​എ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ (2)-20.05.2026, 09.06.2026, 13.09.2026

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ​ർ​വീ​സ് മെ​യി​ൻ പ​രീ​ക്ഷ (പ്രി​ലി​മി​ന​റി പാ​സാ​യ​വ​ർ​ക്ക്) 22.11.2026 (പ​രീ​ക്ഷാ കാ​ല​യ​ള​വ്-​ഏ​ഴു ദി​വ​സം)

    മ​റ്റു പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രീ​ക്ഷാ ക​ല​ണ്ട​റി​ലു​ണ്ട്.

    civil service education UPSC UPSC notification EXAM CALENDAR
