Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 8:16 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:16 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel

    എം.ജി

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    കോ​ട്ട​യം: മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​ഡ് (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2022, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2021 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് ദ്വി​വ​ത്സ​ര കോ​ഴ്സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 22 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന് വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ നാ​ലു​വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ (എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എം) (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2021 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) എം.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എം (2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 17 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന് വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ആ​റ് വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഏ​ഴു​വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ​ച്ച്.​എം (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2022 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2020 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി പു​തി​യ സ്കീം) ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 13 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 29 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 30 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന് വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ഏ​ഴാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ​ച്ച്.​എം (2022 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2020, 2021 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി പു​തി​യ സ്കീം) ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 14 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 29 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 30 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന് വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​പി.​ഇ.​എ​സ്​ (നാ​ലു​വ​ര്‍ഷ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാം -2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2017 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 16 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 29 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 30 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന് വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    മൂ​ന്നും നാ​ലും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ (2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് മാ​ര്‍ച്ച് 2025) പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ studentportal.mgu.ac.in എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ല്‍.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ​സ്.​സി ആ​ക്ച്യൂ​രി​യ​ല്‍ സ​യ​ന്‍സ്, എം.​എ​സ്.​സി ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് റി​സ​ര്‍ച് ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ്, എം.​എ​സ്.​സി മോ​ളി​ക്കു​ലാ​ര്‍ ബ​യോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ്​ ജ​ന​റ്റി​ക് എ​ന്‍ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് മേ​യ് 2025) പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mg universityUniversity newsuniversity notification
    News Summary - university notification
    Similar News
    Next Story
    X