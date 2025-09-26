സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
കോട്ടയം: മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എഡ് (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2022, 2023 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി, 2021 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2020 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2019 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ് ദ്വിവത്സര കോഴ്സ്) പരീക്ഷകള് ഒക്ടോബര് 22 മുതല് നടക്കും.
സെപ്റ്റംബര് 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ ഒക്ടോബര് മൂന്ന് വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ ഒക്ടോബര് നാലുവരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് എം.എ (എച്ച്.ആർ.എം) (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2021 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) എം.എച്ച്.ആർ.എം (2020 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2019 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2018 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് ഒക്ടോബര് 17 മുതല് നടക്കും. ഒക്ടോബര് മൂന്ന് വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ ഒക്ടോബര് ആറ് വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ ഒക്ടോബര് ഏഴുവരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര് ബി.എച്ച്.എം (2023 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2022 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി പുതിയ സ്കീം) പരീക്ഷകള് ഒക്ടോബര് 13 മുതല് നടക്കും. സെപ്റ്റംബര് 29 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ സെപ്റ്റംബര് 30 വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ ഒക്ടോബര് മൂന്ന് വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
ഏഴാം സെമസ്റ്റര് ബി.എച്ച്.എം (2022 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2020, 2021 അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി പുതിയ സ്കീം) പരീക്ഷകള് ഒക്ടോബര് 14 മുതല് നടക്കും. സെപ്റ്റംബര് 29 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ സെപ്റ്റംബര് 30 വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ ഒക്ടോബര് മൂന്ന് വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
നാലാം സെമസ്റ്റര് ബി.പി.ഇ.എസ് (നാലുവര്ഷ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം -2023 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2017 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2016 അഡ്മിഷന് മെഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് ഒക്ടോബര് 16 മുതല് നടക്കും.
സെപ്റ്റംബര് 29 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ സെപ്റ്റംബര് 30 വരെയും സൂപ്പര് ഫൈനോടെ ഒക്ടോബര് മൂന്ന് വരെയും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
പരീക്ഷാഫലം
മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എ ഇക്കണോമിക്സ് പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് (2023 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2019 മുതല് 2022 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മാര്ച്ച് 2025) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് ഒമ്പതുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങള് studentportal.mgu.ac.in എന്ന ലിങ്കില്.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എസ്.സി ആക്ച്യൂരിയല് സയന്സ്, എം.എസ്.സി ഓപറേഷന്സ് റിസര്ച് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടര് ആപ്ലിക്കേഷന്സ്, എം.എസ്.സി മോളിക്കുലാര് ബയോളജി ആൻഡ് ജനറ്റിക് എന്ജിനീയറിങ് (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ് മേയ് 2025) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും ഒക്ടോബര് ഒമ്പതുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
