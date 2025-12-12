Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Dec 2025 7:46 AM IST
    date_range 12 Dec 2025 7:49 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ; എം.ജി പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ; എം.ജി പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം
    ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ൾ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) മേ​യ് 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഡി​സം​ബ​ര്‍ 21 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബാ​ച്ചി​ല​ര്‍ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍ഡ് സ്പോ​ര്‍ട്സ് (2017 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ൾ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ജ​നു​വ​രി 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഡി​സം​ബ​ര്‍ 22 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം​എ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്ക് ഹി​സ്റ്റ​റി പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ൾ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) മെ​യ് 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഡി​സം​ബ​ര്‍ 21 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം​എ​സ്.​സി കെ​മി​സ്ട്രി (2015 മു​ത​ല്‍ 2018 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ൾ മേ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) മെ​യ് 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഡി​സം​ബ​ര്‍ 19 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ​രീ​ക്ഷാ തീ​യ​തി

    മോ​ഡ​ല്‍ വ​ൺ ആ​നു​വ​ല്‍ സ്കീം ​ബി​എ, ബി​എ​സ്.​സി, ബി​കോം പാ​ര്‍ട്ട് മൂ​ന്ന്​ മെ​യി​ന്‍ പേ​പ്പ​ര്‍ ആ​ന്‍ഡ് മോ​ഡ​ല്‍ വ​ൺ ആ​നു​വ​ല്‍ സ്കീം, ​ബി​എ, ബി​എ​സ്.​സി പാ​ര്‍ട്ട് മൂ​ന്ന് സ​ബ്സി​ഡി​യ​റി (അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ​ല്‍ മേ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ജ​നു​വ​രി 28 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    TAGS:Exam ResultsUniversity newsMalayalam News
    News Summary - University News; MG Exam Results
