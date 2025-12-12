സർവകലാശാല വാർത്തകൾ; എം.ജി പരീക്ഷാഫലംtext_fields
ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എ ഇക്കണോമിക്സ് പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെന്ററി) മേയ് 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഡിസംബര് 21 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് ബാച്ചിലര് ഓഫ് ഫിസിക്കല് എജുക്കേഷന് ആന്ഡ് സ്പോര്ട്സ് (2017 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകൾ റീഅപ്പിയറന്സ്, 2016 അഡ്മിഷന് മെഴ്സി ചാന്സ്) ജനുവരി 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഡിസംബര് 22 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എംഎ ഇസ്ലാമിക്ക് ഹിസ്റ്ററി പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് (2024 അഡ്മിഷന് റഗുലര്, 2023 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെന്ററി) മെയ് 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഡിസംബര് 21 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
നാലാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എംഎസ്.സി കെമിസ്ട്രി (2015 മുതല് 2018 വരെ അഡ്മിഷനുകൾ മേഴ്സി ചാന്സ്) മെയ് 2025 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര് മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും ഡിസംബര് 19 വരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
പരീക്ഷാ തീയതി
മോഡല് വൺ ആനുവല് സ്കീം ബിഎ, ബിഎസ്.സി, ബികോം പാര്ട്ട് മൂന്ന് മെയിന് പേപ്പര് ആന്ഡ് മോഡല് വൺ ആനുവല് സ്കീം, ബിഎ, ബിഎസ്.സി പാര്ട്ട് മൂന്ന് സബ്സിഡിയറി (അവസാന സ്പെഷല് മേഴ്സി ചാന്സ്) പരീക്ഷകള് ജനുവരി 28 മുതല് നടക്കും.
