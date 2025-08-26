സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

Begin typing your search above and press return to search.
    എം.ജി

    പ​രീ​ക്ഷ ​ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ​സ്​​സി സു​വോ​ള​ജി (2017, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി​ചാ​ന്‍സ്, 2015 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ മൂ​ന്നാം മെ​ഴ്സി​ചാ​ന്‍സ് ജ​നു​വ​രി 2025) പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ര്‍ എ​ട്ടു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ​

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ studentportal.mgu.ac.in ല്‍. ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ​സ്​​സി കെ​മി​സ്ട്രി ( 2015 മു​ത​ല്‍ 2018 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് ജ​നു​വ​രി 2025) പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ര്‍ എ​ട്ടു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) എം.​എ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, എം.​എ ബി​സി​ന​സ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് ( 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ്പെ​ഷ​ല്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ് ഏ​പ്രി​ല്‍ 2025) പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ര്‍ എ​ട്ടു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ​സ്​​സി ഫി​സി​ക്സ് (2017,2018 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി​ചാ​ന്‍സ്, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2015 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ മൂ​ന്നാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് ജ​നു​വ​രി 2025) പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ​രീ​ക്ഷ തീ​യ​തി

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​എ, എം.​എ​സ്​​സി, എം.​കോം, എം.​സി.​ജെ, എം.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു, എം.​ടി.​എ, എം.​ടി.​ടി​എം, എം.​എ​ച്ച്.​എം, എം.​എം.​എ​ച്ച് (സി.​എ​സ്.​എ​സ് 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി​ചാ​ന്‍സ്, 2017 ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി​ചാ​ന്‍സ്, 2016 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി​ചാ​ന്‍സ്, 2015 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന സ്പെ​ഷ​ല്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് മേ​യ് 2025) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ര്‍ 16 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

