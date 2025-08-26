സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
എം.ജി
പരീക്ഷ ഫലം
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എസ്സി സുവോളജി (2017, 2018 അഡ്മിഷനുകള് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്, 2016 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സിചാന്സ്, 2015 അഡ്മിഷന് മൂന്നാം മെഴ്സിചാന്സ് ജനുവരി 2025) പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും സെപ്റ്റംബര് എട്ടുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
വിവരങ്ങള് studentportal.mgu.ac.in ല്. രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എസ്സി കെമിസ്ട്രി ( 2015 മുതല് 2018 വരെ അഡ്മിഷനുകള് മെഴ്സി ചാന്സ് ജനുവരി 2025) പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും സെപ്റ്റംബര് എട്ടുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് (പി.ജി.സി.എസ്.എസ്) എം.എ ഇക്കണോമിക്സ്, എം.എ ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്സ് ( 2023 അഡ്മിഷന് സ്പെഷല് റീഅപ്പിയറന്സ് ഏപ്രില് 2025) പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും സെപ്റ്റംബര് എട്ടുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എം.എസ്സി ഫിസിക്സ് (2017,2018 അഡ്മിഷനുകള് ആദ്യ മെഴ്സിചാന്സ്, 2016 അഡ്മിഷന് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2015 അഡ്മിഷന് മൂന്നാം മെഴ്സി ചാന്സ് ജനുവരി 2025) പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്കും സെപ്റ്റംബര് ഒമ്പതുവരെ ഓണ്ലൈനില് അപേക്ഷിക്കാം.
പരീക്ഷ തീയതി
നാലാം സെമസ്റ്റര് എം.എ, എം.എസ്സി, എം.കോം, എം.സി.ജെ, എം.എസ്.ഡബ്ല്യു, എം.ടി.എ, എം.ടി.ടിഎം, എം.എച്ച്.എം, എം.എം.എച്ച് (സി.എസ്.എസ് 2018 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സിചാന്സ്, 2017 രണ്ടാം മെഴ്സിചാന്സ്, 2016 അഡ്മിഷന് അവസാന മെഴ്സിചാന്സ്, 2015 അഡ്മിഷന് അവസാന സ്പെഷല് മെഴ്സി ചാന്സ് മേയ് 2025) പരീക്ഷകള് സെപ്റ്റംബര് 16 മുതല് നടക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register