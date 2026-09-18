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    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

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    എം.ജി.
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
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    വാ​ക്-​ഇ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ

    കോ​ട്ട​യം: മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് സ​യ​ൻ​സ​സി​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ട്സ്മാ​ൻ കം ​മാ​ർ​ക്ക​ർ ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​ക്-​ഇ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ​വ്യൂ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി​ക്ക് ന​ട​ക്കും. ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച പ്രൊ​ഫോ​മ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ളും സ​ഹി​തം അ​ന്നേ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​ക്ക് ഓ​ഫി​സി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: www.mgu.ac.in.

    പ​രീ​ക്ഷ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു

    മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന എ​ട്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ബി.​എ / ബി.​ബി.​എ / ബി.​കോം എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി (2022 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ റ​ഗു​ല​ർ / 2018 മു​ത​ൽ 2021 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി / 2015 മു​ത​ൽ 2017 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ മേ​ഴ്സി ചാ​ൻ​സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16 ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. പ​രീ​ക്ഷ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നും സ​മ​യ​ത്തി​നും മാ​റ്റ​മി​ല്ല. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് mgu.ac.in.

    സൗ​ജ​ന്യ പി.​എ​സ്.​സി പ​രി​ശീ​ല​നം

    മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്‍റ് ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍ഡ് ഗൈ​ഡ​ന്‍സ് ബ്യൂ​റോ​യും കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല എം​പ്ലോ​യ്മെ​ന്‍റ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചും ചേ​ര്‍ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷാ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കു​ന്നു. യോ​ഗ്യ​ത: പ്ല​സ് ടു/​ഡി​ഗ്രി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 22 വ​രെ ഓ​ഫി​സി​ല്‍ നേ​രി​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. ആ​ദ്യം ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന 50 പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. ഫോ​ണ്‍: 0481-2731025, 0481-2560413.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ റ​ഗു​ല​ർ, 2022-2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി, 2021 അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ഫ​സ്റ്റ് മേ​ഴ്സി ചാ​ൻ​സ്) മാ​ർ​ച്ച് 2026 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 2 വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ.

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    News Summary - University news
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