സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
പരീക്ഷാഫലം
കോട്ടയം: നാലാം സെമസ്റ്റര് എം.എ ഇംഗ്ലീഷ്, എം.എ മ്യൂസിക് മൃദംഗം, വീണ, വയലിന്, മ്യൂസിക് വോക്കല്, പെര്ഫോമിങ് ആര്ട്സ് ഭരതനാട്യം, ചെണ്ട, കഥകളി വേഷം, മദ്ദളം, മോഹിനിയാട്ടം, എം.എസ്സി ഓപറേഷന്സ് റിസര്ച്ച് ആന്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടര് ആപ്ലിക്കേഷന്സ്, ജിയോളജി, ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സൈബര് ഫോറന്സിക്ക്, (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്) മാര്ച്ച് 2026 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കും 12 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
നാലാം സെമസ്റ്റര് എം.എഫ്.എ അപ്ലൈഡ് ആര്ട്ട്, പെയിറ്റിങ് ആന്ഡ് സ്കള്പ്ചര്, (2024 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2019 മുതല് 2023 വരെ അഡ്മിഷനുകള് സപ്ലിമെന്ററി) മാര്ച്ച് 2026 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിന് 12 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എം.എ ഇംഗ്ലീഷ് (സി.എസ്.എസ്) (2017, 2018 അഡ്മിഷനുകള് രണ്ടാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2016 അഡ്മിഷന് മൂന്നാം മെഴ്സി ചാന്സ്, 2015 അഡ്മിഷന് അവസാന സ്പെഷല് മെഴ്സി ചാന്സ്) ജനുവരി 2026 പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനര്മൂല്യനിര്ണയത്തിന് 12 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
പ്രാക്ടിക്കല്
രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എം.എ മ്യൂസിക് വീണ (സി.എസ്.എസ്) (2025 അഡ്മിഷന് റെഗുലര്, 2024 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2024 വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീഅപ്പിയറന്സ്, 2019 അഡ്മിഷന് ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്) മേയ് 2026ന്റെ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകൾ ആഗസ്റ്റ് 3, 4, 5 തീയതികളിലായി തൃപ്പൂണിത്തുറ ആർ.എൽ.വി കോളജില് നടക്കും. ടൈം ടേബിള് വെബ്സൈറ്റില്.
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