    Posted On
    date_range 21 April 2026 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 9:03 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    എം.ജി സർവകലാശാല
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​പ്പ​റ്റ​ണം

    കോ​ട്ട​യം: മ​ഹാ​ത്മ​ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല 2023-25 കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ ഗ​വേ​ഷ​ണ ബി​രു​ദം ന​ല്‍കി​യ​വ​രു​ടെ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​പ്പി​ക​ള്‍ ഗ​വേ​ഷ​ക​ര്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത് ഏ​പ്രി​ല്‍ 21 മു​ത​ല്‍ 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്ന് കൈ​പ്പ​റ്റ​ണം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് www.mgu.ac.in ഫോ​ണ്‍: 0481 2733337, 0481 2733568.

    പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എ​ൽ.​എ​ൽ.​എം (2025 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2022 മു​ത​ല്‍ 2024 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2021 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ഏ​പ്രി​ല്‍ 28 വ​രെ ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പി​ഴ​യോ​ടു​കൂ​ടി ഏ​പ്രി​ല്‍ 29 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി ഏ​പ്രി​ല്‍ 30 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷാ ഫ​ലം

    ഒ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ നാ​ല് വ​രെ സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ള്‍ എം.​എ മ​ല​യാ​ളം (പി.​ജി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്) (2012 മു​ത​ല്‍ 2014 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍) അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ് ജ​നു​വ​രി 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. .

    News Summary - University news
    Similar News
    Next Story
