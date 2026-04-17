Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Edu News
    Posted On
    date_range 17 April 2026 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 9:02 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    എം.ജി സർവകലാശാല
    https://www.madhyamam.com/tags/university news
    cancel

    പ​രീ​ക്ഷ തീ​യ​തി

    കോ​ട്ട​യം: നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി​എ, ബി.​കോം (സി.​ബി.​സി.​എ​സ്) (പ്രൈ​വ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ 2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ റീ​അ​പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2017 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ ഏ​പ്രി​ല്‍ 29 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​പി.​ഇ.​എ​സ് (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കാ​യു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ ഏ​പ്രി​ല്‍ 20 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​പി.​ഇ.​എ​ഡ് (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ തോ​റ്റ​വ​ര്‍ക്കാ​യു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ല്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ ഏ​പ്രി​ല്‍ 20 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ​ൽ.​ഐ.​സി (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2020 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്കും ഏ​പ്രി​ല്‍ 22 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​ആ​ര്‍ക് (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍) പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​നും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്കും ഏ​പ്രി​ല്‍ 22 വ​രെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ​രീ​ക്ഷ അ​പേ​ക്ഷ

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​വോ​ക് (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2019 മു​ത​ല്‍ 2024 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ റീ​അ​പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് 20 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി 22 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ 24 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം.​ആ​ര്‍ക് (2015 മു​ത​ല്‍ 2018 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ സ​പ്ലി​) പ​രീ​ക്ഷ​ 20 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫൈ​നോ​ടു​കൂ​ടി 21 വ​രെ​യും സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫൈ​നോ​ടെ 22 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    പ​രീ​ക്ഷ കേ​ന്ദ്രം

    20 ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന 3,4 സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം​എ, എം.​എ​സ്​​സി, എം.​കോം പ്രൈ​വ​റ്റ് (2024 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationKerala
    X