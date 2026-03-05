Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    5 March 2026 7:43 AM IST
    Updated On
    5 March 2026 7:43 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    കാലിക്കറ്റ്

    പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് (CCSS - 2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) ന​വം​ബ​ർ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ( 2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) എം.​എ​ച്ച്.​എം. പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് 16 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    വി​ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗം മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​കോം., ബി.​ബി.​എ - (CUCBCSS UG - 2014, 2015, 2016) സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2022 ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ റെ​ഗു​ല​ർ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് 22 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​എ​സ് സി. ​ഫു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി (CBCSS PG - 2023, 2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) ന​വം​ബ​ർ 2025 റെ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി / ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് 13 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​എ. ജേ​ണ​ലി​സം ആ​ൻ​ഡ് മാ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ (CBCSS PG - 2022, 2023, 2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) ന​വം​ബ​ർ 2025 റെ​ഗു​ല​ർ / സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി/​ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് 16 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​ബി.​എ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​നാ​ൻ​സ്, ഹെ​ൽ​ത് കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് (2021 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) ജ​നു​വ​രി 2026 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് 16 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    വി​ദൂ​ര വി​ഭാ​ഗം മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​കോം. (CBCSS - 2022, 2023 പ്ര​വേ​ശ​നം) ന​വം​ബ​ർ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് 16 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    സൂ​ക്ഷ്മ​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ലം

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എം.​എ. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, അ​റ​ബി​ക്, എം.​എ​സ് സി ​ഫി​സി​ക്സ്, സൈ​ക്കോ​ള​ജി, എം.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു (CBCSS PG) ന​വം​ബ​ർ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    എം.ജി

    തീ​യ​തി നീ​ട്ടി

    കോ​ട്ട​യം: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഡി​സ്റ്റ​ന്‍സ് ആ​ന്‍ഡ് ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ബി.​കോം അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​ല​ക്ടീ​വ് കോ-​ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ കോ​ഴ്സി​ലേ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി മാ​ര്‍ച്ച് 10 വ​രെ നീ​ട്ടി. എം.​ജി സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ബി.​കോം ബി​രു​ദം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. കോ​ഴ്സ് ഫീ​സ് 6,000 രൂ​പ. അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ് 1,000 രൂ​പ. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ല. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും www.cdoe.mgu.ac.in എ​ന്ന വെ​ബ് സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​ക. ഫോ​ണ്‍: 0481 2731010, 9188918258, 9188918256, 8547852326.

    പ​രീ​ക്ഷ തീ​യ​തി

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ​ച്ച്.​എം (പു​തി​യ സ്കീം-2024 ​അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2023 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്‍റ്, 2020 മു​ത​ല്‍ 2023 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ മാ​ര്‍ച്ച് 31 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    എ​ട്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​എ​ച്ച്.​എം (പു​തി​യ സ്കീം-2022 ​അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2020, 2021 അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ മാ​ര്‍ച്ച് 30 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    ആ​റാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ ബി.​വോ​ക് (പു​തി​യ സ്കീം-2023 ​അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2019 മു​ത​ല്‍ 2022 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ റീ​അ​പ്പി​യ​റ​ന്‍സ്, 2018 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) മാ​ര്‍ച്ച് 2026 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ മാ​ര്‍ച്ച് 30 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ര്‍ എം​എ​സ്.​സി ബ​യോ​മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്ട്രു​മെ​ന്‍റേ​ഷ​ന്‍ (2025 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ റ​ഗു​ല​ര്‍, 2022 മു​ത​ല്‍ 2024 വ​രെ അ​ഡ്മി​ഷ​നു​ക​ള്‍ സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി, 2021 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​ദ്യ മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2020 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ര​ണ്ടാം മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്, 2019 അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ അ​വ​സാ​ന മെ​ഴ്സി ചാ​ന്‍സ്) ഫെ​ബ്രു​വ​രി 2026 ന്‍റെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ മാ​ര്‍ച്ച് 16 മു​ത​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ടൈം ​ടേ​ബി​ള്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍.

    കേരള

    പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബാ​ച്ചി​ല​ർ ഓ​ഫ് ഹോ​ട്ട​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് കാ​റ്റ​റി​ങ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ബി.​എ​ച്ച്.​എം.​സി.​ടി.), ഫെ​ബ്രു​വ​രി 2026 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ മാ​ർ​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ അ​താ​ത് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തും. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ

