സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 28 Jan 2026 7:53 AM IST
Updated Ondate_range 28 Jan 2026 7:53 AM IST
സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
bookmark_border
News Summary - University News
Listen to this Article
പരീക്ഷ തീയതി പുനഃക്രമീകരിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർവകലാശാല ജനുവരി 28ന് ആരംഭിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ യൂനിറ്ററി എൽഎൽ.ബി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.
പരീക്ഷാഫലം
2025 ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയ ഏഴാം സെമസ്റ്റർ ബി.ടെക് (2013 സ്കീം -സപ്ലിമെന്ററി -2014 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
മാർക്ക് എൻട്രി തീയതി നീട്ടി
2025 ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ FYUGP പരീക്ഷ മൂല്യനിർണയം നടക്കുന്ന കോളജുകളിൽ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് നൽകിയ ലിങ്ക് മുഖേന ഓൺലൈനായി നടത്തിവരുന്ന മാർക്ക് എൻട്രി ജനുവരി 30 വരെ നീട്ടി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story