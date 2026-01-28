Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    28 Jan 2026 7:53 AM IST
    Updated On
    28 Jan 2026 7:53 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    കേരള
    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    Listen to this Article

    പരീക്ഷ തീയതി പുനഃക്രമീകരിച്ചു

    തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർവകലാശാല ജനുവരി 28ന് ആരംഭിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ യൂനിറ്ററി എൽഎൽ.ബി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

    പരീക്ഷാഫലം

    2025 ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയ ഏഴാം സെമസ്റ്റർ ബി.ടെക് (2013 സ്കീം -സപ്ലിമെന്ററി -2014 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

    മാർക്ക് എൻട്രി തീയതി നീട്ടി

    2025 ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ FYUGP പരീക്ഷ മൂല്യനിർണയം നടക്കുന്ന കോളജുകളിൽ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് നൽകിയ ലിങ്ക് മുഖേന ഓൺലൈനായി നടത്തിവരുന്ന മാർക്ക് എൻട്രി ജനുവരി 30 വരെ നീട്ടി.

